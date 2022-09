Congo-Kinshasa: En raison d'étendre le nombre des certifiés, PMI/ONICIV - les ingénieurs appelé à se performer dans la gestion des projets suivant le standard PMI

" La gestion de projet dans le standard PMI, atout pour un ingénieur ", est le thème exploité, samedi 28 aout 2022, à l'hôtel Sultani entre ingénieur à la conférence organiser par l'Ordre National des Ingénieurs Civils (ONICIV) et le chapitre Project Management Institute (PMI). Ce moment a doté les ingénieurs civils, notamment, les professionnels comme les étudiants d'une vue autre sur la gestion et l'épanouissement dans le secteur d'ingénierie. Cette conférence a vu sa chute par la remise des brevets aux différents panélistes par les organisateurs en guise d'encouragement.

Deux panels axés sur le thème principal ont composé ces entretiens. Avec un sous-thème précis pour chacun des panélistes, le premier round a eu comme orateur, Mr Danny Biabene, le président du chapitre PMI RDC, Mr Yves-Pierre Kadima, le SD Technique du Sep Congo et Mr Médard Ilunga, le DG de l'ACGT et président de l'ONICIV. Pour poursuivre l'activité, le second panel a été conduit par Mr Michel Madimba, le responsable transformation chez Orange RDC, par Mr Dominique Mulumba, le DGA de l'ACGT et par Mr Jose Maholo, le directeur de la SNEL S.A.

A l'issue de cette activité, les chefs d'entreprises partenaires aux organisateurs, dont notamment, DELMEK, GEEK et ACGT ont exposé par rapport à l'utilité de leurs services dans la société, avant de recevoir les brevets de chez les organisateurs.

Se confiant à la presse, le président du chapitre PMI, Danny Biabene, est revenu sur la raison de l'activité, " C'étais une conférence qui voulait donner l'opportunité à nos deux organisations, l'ONICIV et le chapitre du Project Management Institute, dont je suis l'actuel président, de faire un partenariat pour essayer ensemble, de travailler à notre soucis commun du développement professionnel des nos membres et des professionnels en RDC, à Kinshasa particulièrement, avec un accent particulier sur les notions et les compétences des gestions des projets ", signifie-t-il et de continuer, " On a vu durant la conférence, que le ministre de finance la fait remarquer à Washington en octobre 2021, le président la réitérer dans son discours à la Nation, en décembre 2021, il y'a un sérieux problème des gestions des projets, et c'est cela qui fait que, nos projets soit sont délivré en retard au-delà du budget, ou des fois même, ils ne sont même pas délivrer. Donc, nous voulons insister et conscientiser les professionnels et les étudiants Aujourd'hui. c'est essentiellement pour les ingénieurs civils à acquérir des compétences en gestions de projets, pour être en mesure demain, de mieux délivrer toutes les initiatives dans lequel ils seront impliqué. Les principaux résultats que nos organisations attendent, d'abords, c'est ce rapprochement entre le chapitre PMI/RDC ", fait-il remarquer. " Pour le chapitre PMI/RDC, nous avons un accent particulier, développer les nombres des certifiés. Essayer d'encourager les professionnels en RDC et nos membres, à se lancer dans des projets de certification, parce que ça permet de se mettre dans une vitrine internationale ", relate-t-il.

D'autres parts, Le secrétaire adjoint de l'ONICIV, Mr Dieu-merci Yumba fait remarqué que cette activité poursuit la le perfectionnement des ingénieurs. " Cette activité permet à ce que l'on mette à jour nos membres, et leur ajouter ce qui manque pour qu'ils soient performants dans la société et dans la réalisation des projets. La plupart des ingénieurs, nous sommes appelés à gérer des grands projets, comme les différents intervenants l'on évoquait, tout au long de la conférence. C'est pour cela les ingénieurs doivent être outillé ", a-t-il fait savoir.