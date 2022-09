Congo-Brazzaville: Festival "Feux de Brazza" - La sixième édition prévue pour décembre prochain

L'une des décisions phares des journées de réflexions à la relance des activités du Festival populaire et international des musiques traditionnelles "Feux de Brazza", organisées du 16 au 18 septembre à Brazzaville, a été l'annonce de la tenue de la sixième édition, prévue du 7 au 10 décembre sur l'esplanade du Centre national de radio et télévision (CNRTV) à Nkombo, sur le thème " Apport des instruments traditionnels dans la rumba congolaise ".

Durant trois jours, les experts des divers domaines de la culture, les partenaires nationaux et internationaux ainsi que les membres de l'équipe dirigeante du festival " Feux de Brazza" ont eu l'opportunité d'échanger des idées, de confronter les points de vue et de faire entendre leurs voix sur les stratégies à mettre en œuvre en vue de relancer, dans les meilleures conditions, les activités de ce festival. Six thèmes ont été inscrits, entre autres, "Diagnostic du dysfonctionnement observé depuis 2014" ; Quelle ligne artistique pour ce festival ?" ; "Orientations sur la sixième édition du festival".

A propos des dysfonctionnements observés pendant la période d'hibernation du festival, les participants ont constaté que l'arrêt des activités a été essentiellement causé par des difficultés d'ordre managérial et structurel, comme l'indique le communiqué final lu par Fernand Loufoua-Nkenda. C'est ainsi que face à ces dysfonctionnements, ils ont formulé, entre autres, les suggestions suivantes : revisiter l'organigramme du festival en créant le poste de directeur général adjoint ; doter le festival d'un nouveau siège ; recruter et former d'autres bénévoles ; doter le festival d'une ligne artistique ; former les journalistes sur la couverture médiatique de la musique traditionnelle ; engager une réflexion sur l'organisation des éditions du festival à l'intérieur comme à l'extérieur de la République du Congo ; impliquer les chefs coutumiers dans l'organisation des éditions du festival...

Un spectacle de la rumba congolaise avec des instruments traditionnels pour boucler la sixième édition

Echangeant sur les orientations relatives à la tenue de la sixième édition, les participants sont parvenus aux conclusions parmi lesquelles : le dérouement de la sixième édition du 7 au 10 décembre prochain à l'esplanade du CNRTV, à Nkombo, sur le thème " Apport des instruments traditionnels à la rumba congolaise ". Elle aura comme contenu la formation des directeurs de festivals de musique traditionnelle d'Afrique centrale ; puis les spectacles populaires de jour avec les groupes traditionnels et de nuit avec des groupes tradi modernes. Chaque genre aura son plateau. Enfin, un spectacle de la rumba congolaise en salle payant est prévu à la clôture du festival, avec des instruments traditionnels de musique, à savoir la sanza et le balafon.

Concernant les trois journées de réflexions à la relance de ce festival, le directeur général du "Feux de Brazza", Hugues Gervais Ondaye, se dit satisfait de l'aboutissement de celles-ci . " Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous disposons désormais d'un nouveau festival "Feux de Brazza", prêt à affronter l'avenir avec assurance et capable d'offrir aux Congolais et à tous les Africains une sixième édition qui réponde à leurs attentes... . C'est pourquoi, je remercie sincèrement tous nos experts et nos partenaires nationaux et internationaux ainsi que tous les membres de l'équipe dirigeante de notre festival de s'être pleinement investis et d'avoir nourri des réflexions qui nous ont permis de récolter une bonne moisson ", s'est-il exprimé.

Notons que cette initiative a été louée par le parrain du festival, le Pr Lupwishi Mbuyamba, actuellement directeur exécutif de l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique et président du Conseil africain de la musique.