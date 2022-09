Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Inspecteurs et enseignants seront formés sur la pédagogie active

L'inspecteur général du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, David Anga, a assisté, le 16 septembre à Brazzaville, à la présentation du projet Réseau d'éducation pour une Afrique leader (Real) par l'Association française action real et l'organisation non gouvernementale Pratic, axé sur la pédagogie active et participative.

Le projet consiste à proposer un programme de formation novateur pour outiller le personnel éducatif afin de lui permettre de sortir des pratiques traditionnelles pour répondre aux nouvelles demandes sociales en termes de compétences pédagogiques et numériques.

Au cours de la séance de présentation, les orateurs ont fait le bilan du projet et présenté les perspectives de la phase pilote des formations pédagogiques et numériques des enseignants du secteur public. Ils ont aussi annoncé les perspectives d'une nouvelle étape à portée nationale, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique.

En effet, les formations sont axées sur la pédagogie active et participative, l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et sur l'intégration d'une approche d'égalité de genre, notamment des filles et garçons. " En pédagogie participative, le formateur favorise les interventions des apprenants, mais dans le cadre d'un scénario pédagogique qu'il a lui-même dirigé. En pédagogie active, le participant apprend de son travail et prend du recul, réfléchit sur les bonnes pratiques en contexte réel ", a commenté un participant.

En dépit du niveau de scolarisation parmi les plus élevés d'Afrique centrale, la République du Congo souffre d'une dégradation préoccupante des taux de réussite scolaire. Le taux de redoublement est très élevé au lycée (27%) et celui de réussite au baccalauréat, après avoir atteint le maximum (53,7% en 2010), a baissé de moitié en 2013, selon le document de la Stratégie sectorielle de l'éducation, 2015-2025.

" Des matériels d'apprentissage adaptés sont primordiaux pour un apprentissage efficace, la formation des enseignants reste le facteur le plus important ", a indiqué David Anga, se référant à une citation de l'Unesco. En 2019, le ministère de l'Enseignement technique, en collaboration avec l'association française Action Real, a mis en place une phase pilote du projet de formation de formateurs et d'enseignants nommé " Connexion Real ", et ce, dans le respect de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030.

La phase pilote de 2020 à 2021 a permis de former déjà quatre-vingt-cinq enseignants et inspecteurs à la pédagogie active et participative, quatre-vingt-un en égalité de genre en milieu scolaire, soixante-dix-huit sur l'intégration pédagogique du numérique, dont trente-quatre ont obtenu une certification en compétences digitales ICDL grâce à la participation de l'association Action real et Pratic.

Le projet Real a accompagné les rédacteurs des programmes de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques pour l'inclusion ou le renforcement de quatre matières : langues et cultures, éducation artistique, éducation à la santé et technologies de l'information et de la communication.

Action Real et Pratic ainsi que le ministère de l'Enseignement technique et professionnel lancent un appel aux partenaires techniques et financiers désirant établir une collaboration durable au service de l'éducation.

" Nous voulons à présent étendre cette initiative à l'échelle nationale afin de pouvoir faire bénéficier du programme de formation à cinq cents enseignants et inspecteurs et de permettre que de nouvelles pratiques pédagogiques et numériques puissent voir le jour dans les salles de classe au Congo. Ce programme de formation se déroulera dans cinq villes choisies stratégiquement par nos services: Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, Owando et Ouesso ", a indiqué David Anga, inspecteur général du ministère de l'Enseignement technique et professionnel.