Congo-Brazzaville: Education - Des manuels harmonisés d'enseignement au préscolaire disponibles

Mis au programme en 2020 par l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap) et le cabinet du ministère en charge de l'Education et de l'Alphabétisation pour implémenter l'harmonisation des enseignements au préscolaire, les manuels " La nouvelle collection Diak " seront facilement disponibles à compter de la rentrée scolaire 2022-2023.

L'annonce a été faite dans un entretien exclusif avec "Les Dépêches de Brazzaville" par Prosper Ngueumen, directeur de la Compagnie congolaise du conseil des travaux et des expertises.

En effet, après avoir été désigné par concours en 2020 par le ministère en charge de l'Education et de l'Alphabétisation, sous la houlette de l'Inrap, de concevoir de nouveaux programmes pour les classes de la maternelle (P1, P2 et P3), le label Diak a connu des difficultés pour satisfaire à la demande de toute l'étendue du territoire national. A en croire Prosper Ngueumen, le label souhaitait produire le livre sur place, avec une main-d'œuvre locale. Ce qui n'a pas été facile. Ce, en plus de la réticence des libraires à cause de la nouveauté du livre. Cependant, ces problèmes ont pu être résolus en vue de garantir la disponibilité des manuels à compter de cette rentrée scolaire, tel que c'est le cas pour les ouvrages au programme au primaire et au collège.

" La nouvelle collection Diak " qui regroupe des livres de la petite, moyenne et grande sections a été écrite et illustrée en solidarité avec d'autres pédagogues congolais sous la supervision de l'Inrap. Selon Gad-Erna Diak, pédagogue congolaise et responsable du label éponyme, les livres couvrent tous les apprentissages de l'école maternelle, conformément aux programmes de l'éducation nationale : pré-lecture, langage, pré-mathématiques, éducation monitrice, éducation sensorielle, arts-plastiques. " Bien illustrées, les activités représentées sollicitent l'affectivité des apprenants tout autant que leurs qualités d'observation, de réflexion et de raisonnement. La nouvelle collection Diak se veut proche des réalités congolaises, favorisant par-là l'acquisition de la culture du terroir ", précise-t-elle.

" Il faut reconnaître que le fruit de cette collaboration est un livre plus beau, en couleur, aéré, et cerise sur le gâteau un vrai cahier d'activités unique par classe, car toutes les matières s'y trouvent. Aussi, les moniteurs et monitrices peuvent suivre et évaluer les préscolaires rapidement. Les livres sont actuellement disponibles dans toutes les grandes librairies et grandes surfaces du Congo ", a déclaré Prosper Ngueumen.