Congo-Brazzaville: Sport de haut niveau - Le Cnosc présente le plan stratégique

Le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) a tenu, le 17 septembre à Brazzaville, son assemblée générale inaugurale au cours de laquelle son président a présenté le plan stratégique 2022-2028.

Le Cnosc a affirmé qu'il comptait sur les efforts des fédérations sportives nationales, des associations affinitaires et de son principal sponsor qu'est le ministère en charge des Sports et autres décideurs pour la relance de la dynamique du sport de haut niveau. Le but étant de tout mettre en œuvre pour rompre avec l'absence ou la simple participation des athlètes congolais aux différentes compétitions continentales et mondiales.

Le plan stratégique proposé par Raymond Ibata vise le podium des athlètes congolais aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 et les Jeux Olympiques d'Eté de Los Angeles 2028. " Pour la première fois, notre action sera programmée sur une période qui dépasse la durée d'une olympiade. L'un de ces axes, à savoir la préparation et la participation de nos athlètes de haut niveau, vise le podium aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et aux Jeux olympiques d'Eté Los Angeles 2028 ", a souligné Raymond Ibata.

Le président du Cnosc a sollicité, d'une part, l'adhésion de tout le mouvement olympique et sportif congolais, et, d'autre part, des décideurs et autres partenaires en vue de répondre au défi lancé. Pendant un demi-siècle de participation, le Congo n'a jamais remporté une médaille aux Jeux olympiques. Il a, par ailleurs, insisté sur la mise en place d'un système sportif dénommé Ecoles des sports olympiques. " Cette organisation nous permettra de se frayer un nouveau chemin adapté à nos réalités ", a-t-il indiqué.

Au cours de cette session inaugurale, le Cnosc a validé l'affiliation des fédérations sportives nationales de sport à roulette, sambo, boxe pied poing et kempô puis a confirmé Victor Tamba à la tête de la Commission sport de haut niveau. Jean Ganga est le président de la commission sport pour tous. La Commission culture et éducation est dirigée par Auguste Nkounkou. Le Dr Jacques Ngouénimba Goulou animera la commission médicale, pendant que Fernand Romain Ondono s'occupe de la Commission juridique. Les autres commissions Marketing et communication, Finances, Sports et environnement sont respectivement sous la charge de Jean Marie Okouna, Fidèle Padi et Ghislaine Kinouani. Quant à la Commission électorale indépendante, elle est présidée par Auguste Etsala alors qu' Emile Bienvenu Bakalé supervise la commission éthique.

Le Cnosc a complété également son comité exécutif avec l'élection de trois nouveaux membres. Jean Baptiste Ossé a été élu secretaire général adjoint. Mme Bouesso née Makila Jeanne Claudette est la nouvelle trésorière générale, secondée par Jean Claude Itoua.

Le point sur la sélection du cabinet d'audit a été reporté à la prochaine assemblée générale en raison de l'envoi tardif des dossiers de candidature des postulants. Le Cnosc a, par ailleurs, adressé un courrier au maire de la ville de Brazzaville en vue du déguerpissement des occupants anarchiques sur le site Nkéoua.

Selon le Cnosc, l'Association des comités nationaux d'Afrique est à la recherche d'un autre pays susceptible d'abriter les Jeux olympiques de la jeunesse en 2023 parce que l'Egypte a renoncé à les organiser comme initialement prévu.