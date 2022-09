Congo-Brazzaville: Enjeux du changement climatique - L'Arem'eau projette un colloque international

Le président de l'Association des ressortissants du monde d'eau (Arem'eau), Valère Gabriel Eteka-Yemet, a annoncé le 17 septembre à Brazzaville, lors de la cérémonie de réception des élus de cet espace, l'organisation courant octobre prochain d'un colloque international et interdisciplinaire sur le thème " Le Bassin du fleuve Congo et les enjeux du changement climatique ".

S'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'économie bleue, l'initiative a déjà reçu l'assentiment de la commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). Selon Valère Gabriel Eteka-Yemet, cette institution a répondu favorablement à sa demande de partenariat pour l'organisation de cet événement en y apportant un appui à la fois politique, technique et financier, en lien avec les autres initiatives sous-régionales, dont celle du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

" En effet, nous tenons à organiser ce colloque avant la Cop 27 qui aura lieu du 7 au 18 novembre 2022, en Egypte. Ceci dans l'intérêt majeur de faire entendre la voix de la société civile de la sous-région d'Afrique centrale à la Cop 27, sur les effets du changement climatique dans le Bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial. Nous souhaiterions même que ce colloque soit pérennisé et devienne une initiative conjointe CEEAC-Arem'eau qui devra se tenir avant chaque COP, dans l'avenir ", a expliqué le président de l'Arem'eau, précisant que l'objectif du colloque est de sauver le fleuve Congo et le Bassin du Congo ainsi que la planète terre.

L'annonce de l'organisation de cette rencontre a été positivement accueillie par les ressortissants de cet espace qui s'étend sur les départements de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette et des Plateaux. Il s'agit, entre autres, de la ministre en charge du Plan et de l'Intégration sous-régionale, Ingrid Ghislaine Olga Ebouka-Babackas et du député de Bokoma, Gabriel Bokoumaka, qui entendent apporter leur pierre à l'édifice pour la réussite du colloque.

" Le nord-est du Congo, dans lequel se situe l'espace Arem'eau, doit être au centre des préoccupations quant aux effets du changement climatique dans le bassin du fleuve Congo, deuxième poumon écologique mondial. Vous venez de nous faire part d'une idée d'envergure, celle d'inscrire l'action de l'Arem'eau dans le cadre des partenariats en vue de l'économie bleue, projet phare du président de la République, pour la mise en valeur des potentialités du Bassin du Congo. Permettez-moi de vous rassurer de notre adhésion en tant qu'élus et de notre disponibilité à vous accompagner dans cette nouvelle aventure ", a assuré Gabriel Bokoumaka.

Enterrer la hache de guerre

Créée le 26 avril 1998 à Brazzaville, l'Arem'eau occupe l'espace compris dans le polygone irrégulier englobant les districts de Ntokou, Makotimpoko, Tchikapika, Bokoma, Pikounda, Liranga, Loukolela, Mossaka et les localités de Lokakoua et Kouyoungandza. Elle a, entre autres objectifs, d'appuyer les initiatives locales, nationales ou étrangères visant l'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles, ainsi que la prise en compte des intérêts économiques, sociaux et culturels de la population concernée. Cette association se veut également être un creuset privilégié permettant l'élaboration des idées et programmes de développement.

Les défis majeurs de cet espace étant les difficultés de communication, les inondations, les épidémies diverses, les menaces sur les activités principales que sont la pêche et l'agriculture, la dégradation continue de l'environnement. A cela, s'ajoute la montée de la pauvreté, frein à la scolarisation et à la qualité des soins de santé de la population.

Quant à la réception des députés et leurs suppléants ainsi que des conseillers départementaux élus à Ntokou, Makotimpoko, Tchikapika, Bokoma, Pikounda, Liranga, Loukolela, Owando II, Mossaka I et II, Valère Gabriel Eteka-Yemet a appelé les uns et les autres à l'unité et à la fraternité, deux premiers mots forts de la devise de l'Arem'eau. " C'est notre devoir fraternel d'honorer, saluer et féliciter nos frères et sœurs élus des circonscriptions de l'espace Arem'eau, aux élections législatives et locales de juillet dernier. Après ce geste profondément éloquent, s'il y a eu levée de boucliers et de haches de guerre entre nous, en quelques circonstances que ce soit, enterrons-les, dès aujourd'hui ", a conclu le président de l'Arem'eau.