Congo-Kinshasa: Dites bonjour à Clarias Monsembulai - Nouvelle espèce de poisson découverte dans le fleuve Congo.

communiqué de presse

Il porte le nom d'un chercheur congolais et militant de Greenpeace.

Kinshasa, 19 septembre 2022 - Une nouvelle espèce de poisson-chat à respiration aérienne, Clarias monsembulai, a été découverte et décrite scientifiquement dans les affluents du fleuve Congo à l'intérieur et en bordure du Parc national de la Salonga en République démocratique du Congo (RDC). Le poisson est nommé en l'honneur du Dr Raoul Monsembula, professeur de biologie à l'Université de Kinshasa et coordinateur régional de Greenpeace en Afrique centrale et ancien militant des océans au Sénégal.

"La richesse biologique de la forêt tropicale du bassin du Congo dépasse notre imagination, il est donc difficile d'imaginer à quelle vitesse nous la détruisons", a déclaré le Dr Raoul Monsembula, qui a collecté la série type de la nouvelle espèce. "Pour être un scientifique africain aujourd'hui, il faut aussi être un activiste africain - afin d'empêcher que toutes ces espèces connues et encore inconnues ne disparaissent", a ajouté le Dr Monsembula.

Avec plus de 10 000 espèces végétales, 400 espèces de mammifères, 1 000 espèces d'oiseaux et 1 250 espèces de poissons, le Clarias Monsembulai est le dernier ajout à la biodiversité de la forêt du bassin du Congo après 40 ans où aucune nouvelle espèce de Clarias n'a été décrite. Il fait partie du genre Clarias des poissons-chats à respiration aérienne, connu dans toute l'Afrique et l'Asie tropicale avec 60 espèces actuellement reconnues, dont 31 sont endémiques des eaux douces africaines.

Vue latérale de Clarias monsembulai. © Bernt, Maxwell & Stiassny, Mélanie. (2022). Une nouvelle espèce de poisson-chat à respiration aérienne (Clariidae : Clarias) du parc national de la Salonga, en République démocratique du Congo. Novitats du musée américain. 2022.10.1206/3990.1

Le Dr Raoul Monsembula montre de la tourbe dans la forêt de tourbières autour de Mbandaka, en RDC, dans le cadre d'une recherche au niveau du sol sur de vastes zones de tourbières - la région tropicale la plus riche en carbone du monde. Trois blocs pétroliers récemment mis aux enchères par le gouvernement de la RDC chevauchent cet écosystème © Daniel Beltrá / Greenpeace

Localités de Clarias monsembulai dans le bassin du fleuve Congo. © Bernt & Stiassny (ibid.)

Le Clarias monsembulai s'ajoute également à plus de 128 espèces de poissons déjà identifiées dans le parc national de la Salonga, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et la plus grande réserve de forêt tropicale humide d'Afrique. Les projets de blocs pétroliers dans le parc national de la Salonga ont récemment été abandonnés, mais une récente vente aux enchères de 30 blocs pétroliers et gaziers en RDC menace au moins 13 zones protégées, dont le parc national des Virunga, un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

" Partout où la nature en RDC est menacée par la pollution et l'extractivisme, les communautés humaines sont déplacées, appauvries et dépouillées de leurs traditions locales. Nous, Homo Sapiens, ne prospérerons jamais en exterminant toutes les autres espèces ", a déclaré le Dr Monsembula. "Pour moi, la recherche sur la nature fait partie intégrante de la campagne visant à améliorer la vie des peuples autochtones, des communautés locales et de nous tous qui dépendons de la nature", a-t-il ajouté.

FIN

Contacts médias :

Bureau de presse de Greenpeace Afrique : [email protected]

Tal Harris, coordinateur des communications internationales, [email protected], +22178 5366270

Raphael Mavambu, Consultant Medias et Communication, [email protected], +243810679437