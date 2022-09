Cote d'Ivoire: Revalorisations dans le secteur privé- Dans le secret des négociations avec le gouvernement

Malgré des annonces fortes dans le message à la Nation du Chef de l’Etat Alassane Ouattara, le 6 Aout 2022, des acteurs du secteur privé ivoirien, notamment le patronat ivoirien, s’attendaient à des instructions par rapport au projet de l’émergence des champions nationaux qui semble être rangé au placard de la République. Certainement que dans les discussions et négociations en cours, le dossier sera remis sur la table afin de lui donner un coup d’accélérateur. Pour en faire un véritable cadeau de fin d’année, à l’occasion du discours de nouvel an.

Aussi, que ce soit au niveau des huit centrales syndicales signataires de la trêve sociale 2022- 2027, que tu patronat et le gouvernement ivoirien, chaque camp a décidé de parler peu et bien. « Dans la discrétion on obtient beaucoup de bonnes choses. Attendez d’ici la fin de l’année 2022, vous aurez de très bonnes nouvelles pour les travailleurs du secteur privé (…) », indique Soro Mamadou, le bouillant Secrétaire général de la Centrale Humanisme, l’une des signataires de la trêve indiquée plus haut. Sans dire plus.

Du côté du secteur privé, qui tient à l’aboutissement du projet des champions nationaux, on croit bien, au dialogue et aux négociations très feutrées entre le gouvernement et les partenaires sociaux. « Le Premier Patrick Achi est très brillant et très structuré. Il sait où il va avec un dossier et il tient aux résultats. Nous attendons qu’il crée des champions nationaux dans tous les secteurs de l’activité économique en Côte d’Ivoire. Je ne voudrais pas vous dire en dire plus. Les négociations qui avancent bien (…) », ajoute un patron du secteur privé ivoirien. Mais que pourraient obtenir les travailleurs du secteur privé ivoirien comme part du gâteau ?

Un analyste et très au fait du monde du travail que nous avons approché se veut très prudent. « Ils pourraient obtenir une revalorisation des primes de transports et du logement certainement. Après celles du Salaire minimum garantie (Smig), et du Salaire minimum agricole garantie (Smag), il y a quelques années et tout près de nous, En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite qui de 5%. Je préfère m'arrêter là. En retour l’employeur pourrait obtenir des facilités fiscales qu’on trouvera dans l’annexe fiscale à la loi de finance 2023. Sans oublier la publication de la fameuse liste des champions nationaux que le secteur privé ivoirien attend depuis quelques années (…). Avec des missions précises et des critères d’accompagnement de l’Etat aux Pme. », ajoute notre personne ressource. Qui ne manque pas d’ajouter que le gouvernement connait déjà les préoccupations du patronat ivoirien en la matière. Car, le secteur privé ivoirien a soumis ses requêtes au Chef de l’Etat Alassane Ouattara. Citons : la valorisation du contenu local ou Local content, le choix dans les marchés étatiques, l’accompagnement de l’Etat avec des mesures adéquates et l’aide financière.

En2019, Adama Coulibaly, l’actuel ministre de l’Economie et des Finances disait devant les acteurs du secteur privé :« Notre objectif est de favoriser l’émergence de champions nationaux, en vue d’optimiser l’effet multiplicateur de la création de richesse nationale. Au-delà du principe, nous avons initié le processus depuis le début du second semestre 2019. Ainsi, nous avons pu arrêter une première liste multisectorielle de 29 entreprises éligibles au statut de champion national, recueillir les attentes de chacun des candidats, initier l’analyse rigoureuse de ces attentes et celles qui seront retenues feront l’objet de contrat de performances autour d’objectifs de développement. »

Mais qu’est-ce qu’un champion national ? « C’est est une personne morale dont l’actionnariat et le centre de décision doivent être contrôlés par des Ivoiriens. Ces entreprises doivent figurer parmi les cinq premiers de leur secteur d’activité et disposer d’une expérience démontrée dans leur domaine d’activité. Enfin, les champions nationaux doivent être des entreprises responsables disposant d’éthique et de gouvernance », indique « construire et accélérer l’émergence des champions nationaux », une sorte de livre blanc conçu par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire(Cgeci), et dont l’objectif était de contribuer à l’horizon 2020, à l’émergence de 65 champions nationaux dont les projets sont au quotidien portés sur le terrain par les travailleurs