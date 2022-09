Cote d'Ivoire: Agnibilékrou - Bientôt un centre de santé à Brindoukro

L'élection du nouveau président de la Mutuelle de développement solidaire de Brindoukro (MUDESOB), James Assendé, a été l'occasion pour le Gouvernement, à travers le ministre du Tourisme Siandou Fofana, d'annoncer la construction d'un dispensaire dans la localité.

La pose de la première pierre est prévue pour le mois de novembre prochain. " Nous reviendrons ici en novembre avec le ministre de la Santé, Pierre Dimba, pour poser la première. Nous nous sommes assuré auprès du ministre que c'était possible et cela va se concrétiser ", a-t-il affirmé, promettant que " tous les outils seront mis à la disposition " du président de la MUDESOB pour exécuter pleinement la tâche qui lui est réservée. Il a également demandé de faire confiance au président de la mutuelle James Assendé qui selon lui, épouse la vision du président Alassane Ouattara d'impulser le développement dans tous les recoins du pays. James Assendé a exprimé l'engagement de semer l'unité entre ses frères et sœurs pour un développement durable de leur localité :

" Je voudrais inviter chacune et chacun d'entre nous à privilégier l'intérêt collectif, gage de réussite et de succès pour tous, et surtout à prôner la Paix comme le souhaite le Président de la République ", a-t-il indiqué non sans émettre le vœu de voir le gouvernement réaliser le bitumage de l'axe Manzanouan-Assikasso en passant par Brindoukro, Emanzoukrou, Siakakro, Akoboissué, Djorékro et Kogodia, villages de la sous-préfecture d'Akoboissué et à accentuer l'insertion professionnelles des jeunes et l'exploitation du potentiel touristique du village.

Parrain de la cérémonie, M. Soiliho Grambouté a exhorté les fils et filles du village à faire bloc autour de James Assendé, qui fut son collaborateur. " C'est une chance d'avoir une telle personnalité dans le village. Il fait ses premiers pas à la tête de la mutuelle, et il a besoin de votre soutien. Diriger une mutuelle n'est pas un challenge aussi simple que l'on croit ", a expliqué Grambouté Soiliho. Notons que la prestation de serment s'est déroulée devant un parterre de personnalités dont le chef de cabinet du ministre du Budget, Soiliho Grambouté, le préfet du département, M. Abion Yao Eli, Mme le Sous-préfet d'Akoboissué Mme Alexandra Adjoua Kouassi, le roi du Djuablin, Nanan Tigori Niamien et les chefs de villages voisins.