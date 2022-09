Nigeria: Projets de logements - Shelter Afrique approuve un crédit de 19.5 millions Usd à la société Mixta

La société financière panafricaine de développement de logement Shelter Afrique a étendu une ligne de crédit de 19.5 millions USD (₦8 milliards) à la société immobilière basée à Lagos, Mixta Real Estate Plc.

Selon un communiqué de presse, la facilité de 7 ans avec un moratoire de 24 mois a été structurée pour cofinancer les investissements des projets résidentiels abordables de Mixta et pour le refinancement de la dette. "9,75 USD (₦4 milliards) seront utilisés pour cofinancer 1 171 unités de logement abordables comprenant le projet en cours Beechwood Park (187 unités) et les projets New Marula (984 unités). Les 9,75 USD (₦4 milliards) restants serviront à rembourser une partie des Commercial Papers à 7 mois de Mixta levés sur le marché des capitaux dans le but de réduire l'encours total des papiers Commercial de ₦ 17,9 milliards à ₦13,9 milliards ", précise la même source.

"L'accord avec Mixta Real Estate PLC est attrayant pour nous parce qu'en plus d'aborder le développement de logements abordables, il stimule également la croissance rapide de l'offre de logements, redynamise le développement de l'industrie hypothécaire, tout en incorporant une solution de financement du développement durable qui rend le secteur attrayant pour les financiers ", a déclaré Kingsley Muwowo, directeur général de Shelter-Afrique.

Commentant l'accord, le directeur exécutif et directeur financier, de Mixta Africa, Benson Ajayi, a déclaré que permettre l'accès au logement et à la propriété à des prix abordables est la principale priorité de la société.

"Le financement de Shelter-Afrique est une validation des références de Mixta Africa en matière de développement de logements et d'infrastructures. Nous sommes heureux de recevoir cette approbation de financement après un processus de diligence raisonnable rigoureux. En plus d'accélérer la livraison de logements durables et abordables, la transaction renforcera également le statut de financement de la société. La compagnie est enchantée de l'appui de Shelter-Afrique et attend avec intérêt de travailler avec Shelter-Afrique pour livrer son mandat de logement abordable à travers l'Afrique ", a dit M. Ajayi.