Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de l'embellie des indices de la Bourse ce lundi 19 septembre 2022

L'embellie des deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) entamée le vendredi 16 septembre 2022, s'est poursuivie à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 19 septembre 2022.

L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,09% à 208,67 points contre 208,49 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi progressé de 0,82% à 166,25 points contre 164,89 points la veille.

La valeur totale des transactions est, en revanche, en baisse, s'établissant à 340,945 millions de FCFA contre 567,969 millions de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 6281,525 milliards de FCFA contre 6275,929 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 5,596 milliards.

Celle du marché des obligations est en hausse de 10,879 milliards, se situant à 8175,009 milliards de FCFA contre 8164,130 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 7 000 FCFA), Sodeci Côte d'Ivoire (plus 3,64% à 5 700 FCFA), BOA Mali (plus 3,23% à 1 600 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,23% à 4 000 FCFA) et Total Sénégal (plus 2,00% à 2 550 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,28% à 700 FCFA), BOA Benin (moins 5,33% à 6 300 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 4,29% à 5 350 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,05% à 6 205 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,60% à 750 FCFA).