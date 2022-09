Sénégal: Amadou Ba, un technocrate à la Primature

L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal est nommé Premier ministre par le président de la République Macky Sall. Mais qui est Amadou Ba ?

Amadou Ba est le nouveau Premier ministre du Sénégal. Il est nommé ce samedi par le décret présidentiel n°2022-1774 du 17 septembre 2022.

" Le président de la République m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal émergent ", a réagi M. Ba après sa nomination.

Selon lui, les axes prioritaires de sa mission consistent à " améliorer le pouvoir d'achat des ménages, la stabilité des prix, la sécurité, le logement, l'assainissement, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi. "

Il est le premier à occuper ce poste qui a été restauré par le chef de l'Etat au mois de décembre 2021. M. Amadou Ba est le 4e Premier ministre du président Macky Sall après Abdoul Mbaye (2012-2013), Aminata Touré (2013-2014) et Mahammed Boun Abdallah Dione (2014-2019).

Le nouveau chef du Gouvernement a été Directeur des Impôts (2004), puis Directeur général des Impôts et Domaines (2006), Ministre de l'Economie et des Finances (2013), Ministre de l'Economie, des Finances, du Plan et du Budget, puis ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (2019-2020).

C'est en 1980 que M. Amadou Ba a obtenu son baccalauréat technique de gestion. Huit ans plus tard, en 1988, il décroche une maîtrise en Sciences économiques, option Gestion des Entreprises et un Brevet de l'Ecole nationale d'Administration et de magistrature (ENAM), en section Impôts et Domaines. Il démarre sa carrière professionnelle en 1989 à Diourbel, comme inspecteur stagiaire. Par la suite, il est fait inspecteur Chef du premier secteur de Taxe sur la valeur ajoutée à la Direction générale des Impôts et domaines (DGID) à Dakar.

Amadou Ba a suivi deux stages de perfectionnement, en 1991, le premier à l'Institut international d'Administration Publique de Paris et le second à Baltimore.

Ba a également été chef d'inspection et délégué commissaire contrôleur des Assurances à la Direction des Assurances, de 1992 à 1994.

Âgé de 61 ans, le nouveau chef du gouvernement du Sénégal qui est un responsable du parti au pouvoir dans le département de Dakar, est un féru de sport. Il est père de trois enfants.