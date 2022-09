Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Septembre 2022

Niger : Inondations- Plus de 159 morts à ce jour

Les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis juin et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait 159 morts et plus de 225.000 sinistrés, faisant de cette saison des pluies l'une des plus meurtrières de l'histoire dans ce pays au climat habituellement sec. (Source : aniamey.com)

Guinée : Gestion des finances publiques- Le volet recette de la loi de finance rectificative examiné

Le volet recettes de la Loi de finances rectificative (Lfr) 2022 a été examiné et adopté le lundi, 19 septembre 2022 par les conseillers nationaux. Au cours de cette plénière dont les travaux ont été dirigés par Dr Dansa Kourouma président du Conseil national de la Transition (Cnt), le ministre du Budget, Dr Lancinè Condé, s'est engagé à prendre en compte toutes les recommandations formulées par les conseillers nationaux. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Affaire Dabo Boukary- Diembéré fait de graves révélations

Prenant la parole, le Général Diemdéré s’est d’emblée incliné sur la mémoire de Dabo Boukary et a dit toute sa compassion à tous ceux qui ont subi des préjudices lors des événements de l’année 1990. Il a également tenu à revenir sur les faits en commençant par la journée du 16 mai 1990. Dans son récit, il dit avoir été informé le 16 mai 1990 d’une manifestation d’étudiants à l’université, alors que « je n’étais pas au Conseil de l’entente au matin », souligne-t-il. Dans la soirée, si l’on en croit son propos, il a été mis au courant de l’arrestation de certains étudiants. Et lui, de demander : « Qui a ordonné l’arrestation de ces étudiants ?». « Les ordres venaient du cabinet du Président du Faso (Blaise Compaoré, à l’époque)», lui a-t-on répondu. C’est ainsi que, fait savoir le général Gilbert Diendéré. (Source : Burkina24)

Cote d’Ivoire : 20 ans après sa disparition- Le statut d’ancien Chef d’Etat reconnu à Robert Guéï

Le statut d’ancien Chef d'Etat désormais reconnu au général Robert Guéi, décédé le 19 septembre 2002. L’information a été donnée ce 19 septembre 2022, à Kabakouma, par la députée Mireille Guéi, fille du défunt. C’était à l’occasion de la commémoration des 20 ans de sa disparition en présence de nombreuses personnalités, notamment Mabri Toikeusse, Cissé Bacongo, Vagondo Diomandé, Albert Flindé.( Fratmat.info)

Togo : Investissement- Une délégation du Giz chez la ministre de la promotion des investissements

Dans le cadre du nouveau partenariat germano-togolais, Madame Rose K. MIVEDOR, Ministre de la Promotion de l’Investissement a reçu récemment, la visite d’une délégation de la GIZ au Togo conduite par Dr Inge BAUMGARTEN, nouvelle Directrice Résidente. Les échanges ont porté essentiellement sur la présentation du programme pour la « Promotion de la Compétitivité du secteur privé au Togo » (ProComp).(Source: alome.com)

Mali: Attaques terroristes à Talataye- Comment l’Etat islamique au Sahel a piégé ses adversaires

Pour gagner la bataille de Talataye du 6 septembre, l'Etat islamique au Sahel s'est joué de ses rivaux, dont la branche locale d'Al-Qaïda. Du 6 au 8 septembre 2022, l'Etat islamique au Sahel (Eis), anciennement appelé Etat islamique au Grand Sahara (Eigs) a occupé Talataye, un village du cercle d'Ansongo, à 1283 kilomètres au nord-est de Bamako. Cette occupation éphémère fait suite à de violents combats qui ont opposé ce groupe jihadiste à son rival lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM) ainsi que des mouvements touaregs pro-gouvernementaux à l'Est et à l'Ouest de cette localité de la région de Gao, dans le nord du Mali. Dans le numéro 356 de sa revue hebdomadaire « Al Naba » (La Nouvelle, en arabe) paru la semaine dernière, l'Etat islamique est revenu sur cet assaut. (Source : Journal du Gabon)

Tchad : Gouvernement- Le ministre des Affaires étrangères claque la porte

Selon le Journal du Tchad, Chérif Mahamat Zene, ministre tchadien des Affaires étrangères a annoncé le 19 Septembre 2022, sa démission du gouvernement. Un poste qu’il occupe depuis le 02 mai 2021, au sein du gouvernement de transition. « Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de ministre des Affaires Etrangères que j’exerce depuis le 02 mai 2021, au sein du gouvernement de Transition. »

Centrafrique : Institution judicaire - Les avocats en grève

En République centrafricaine, les tribunaux sont à l'arrêt à la suite d'un appel à la grève d'une semaine lancé par les avocats pour protester contre la tentative du gouvernement, selon eux, de porter atteinte à l'indépendance de la justice. Les avocats centrafricains sont suspendus à l'avis de la Cour constitutionnelle sur la réforme de la Constitution voulue par le président Touadéra. Pour Emile Bizon, l'objectif est clair : "Dénoncer cette atteinte à l'institution judiciaire. (Source : DW)

Gabon : Funérailles officielles d’Elisabeth III- Ali Bongo signe le livre de condoléances

Le dimanche 18 septembre à Lancaster House, à Londres, Ali Bongo Ondimba a signé le livre de condoléances mis à disposition des dirigeants et personnalités afin de rendre hommage à la Reine Elizabeth II.Le chef de l’Etat gabonais assistera ce lundi 19 septembre aux funérailles officielles de la Reine en l’Abbaye de Westminster.500 personnalités triées sur le volet y ont été conviées. Parmi elles, une poignée de chefs d’Etat africains dont Nana Akufo-Addo (Ghana), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Ali Bongo Ondimba (Gabon).( Source : alibreville.com)