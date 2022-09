Tchad: Le ministre des Affaires étrangères quitte le gouvernement

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a annoncé, le 19 septembre, sa démission du gouvernement de transition. Un poste qu'il occupe depuis le 2 mai 2021.

" Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères que j'exerce depuis le 2 mai 2021, au sein du gouvernement de transition ". C'est par ces mots que Chérif Mahamat Zene a annoncé sa démission au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno.

" Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent contrariés par des initiatives parallèles des membres de votre cabinet et du gouvernement, entreprises à mon insu et sur vos instructions ", a-t-il écrit.

Par ailleurs, le ministre démissionnaire a confié que ces manœuvres sont instruites par le chef de la junte à son insu. " Ces initiatives et interférences répétitives et intempestives ne visent qu'à entraver l'exercice de mes fonctions et empiéter sur les prérogatives qui sont celles de mon département, telles que définies dans le décret n°O58/PCMT/PMT/2021 du 15 juin 2021, portant structure générale du gouvernement et attributions de ses membres ", soutient-il.

Dès lors, Chérif Mahamat Zene refuse d'être un simple figurant. " Devant une situation aussi malsaine que confuse et inacceptable, entretenue à dessein, et dépouillant le département que je dirige de toutes ses prérogatives, et me réduisant à un simple figurant, il ne me paraît ni opportun ni responsable de continuer à occuper mon poste ", estime-t-il.

Chérif Mahamat Zene assure ce poste depuis mai 2021, au sein du gouvernement de transition. Il était déjà ministre des Affaires étrangères sous Déby Idriss Déby père.