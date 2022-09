Cote d'Ivoire: Gagnoa - Djédjé Bagnon porte officiellement l'information de la visite du président Alassane Ouattara dans le Goh aux élus et cadres de la région

Le Goh accueillera au mois d'octobre prochain le Président de la République Alassane Ouattara. L'information a été portée aux élus et cadres de la région dans la matinée du 10 septembre 2022. Elle émane de Djédjé Bagnon Joachim, le président du conseil régional du Goh.

Pour le président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier, il était très important que cette nouvelle soit portée aux fils et filles du Goh. " Le chef de l'Etat séjournera très bientôt dans notre région, dans le cadre d'une journée hommage. Le président a beaucoup fait pour cette localité et les populations sont reconnaissantes ", a noté le doyen des élus et cadres de Gagnoa.

Les élus et cadres de cette région se sont engagés à soutenir l'organisation de cette manifestation. "C'est une joie pour nous. Ce jour-là je pense que les populations porteront des doléances au président de la République. Lors de la visite de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le Goh a eu assez d'infrastructures. Je crois que d'autres doléances seront formulées. A savoir la construction d'une école de jeunes filles à Ouragahio, le bitumage de l'axe Gagnoa-Ouragahio et l'implantation d'une école de formation professionnelle à Ouragahio. Nous sommes heureux de la visite du chef de l'Etat dans le département de Gagnoa ", s'est réjoui, au nom des élus et cadres du Goh, Zogbo Ziagbo.

Une tournée de sensibilisation et de mobilisation des populations est en vue dans les jours à venir.