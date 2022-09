Cote d'Ivoire: Soutien aux sinistrés de Minfla - Le gouvernement offre 20 tonnes de ciment et des vivres aux populations

Le Lundi 19 septembre 2022 était une journée de joie à Minfla dans le département de Zuenoula, qui recevait les Ministre Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et Épiphane Zoro Bi de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption.

Ils sont venus apporter le soutien du gouvernement à cette population durement frappée, on se souvient, par une tornade dans la nuit du 19 au 20 août 2022.A -t-on appris de sources officielles à Abidjan et auprès des habitants de Minfla ; un regroupement de six villages.

La Ministre de la Solidarité qu'accompagnait son collègue de la bonne gouvernance, lui- même fils de la région, est arrivée les bras chargés.20 tonnes de ciment, 400 sacs de riz, des cartons d'huiles, du savon d'une valeur de 20 millions de Fcfa. C'est au total 256 foyers sinistrés qui ont été ainsi assistée. Au nom des populations de Minfla, M. Kolou Bi Tra Daniel, a remercié les deux ministres et profité pour égrainer les doléances du village à l'endroit du gouvernement. Il s'agit notamment de l'érection de Minfla en sous-préfecture, l'octroi d'un collège de proximité, la construction d'un château d'eau, la construction d'un marché couvert, l'extension de l'électrification dans les quartiers et villages où certaines zones sont encore dans l'obscurité, un médecin, et une brigade de gendarmerie.

Suite aux sinistres subi par la population de Minfla, le lobbying auprès du ministre Zoro Bi Épiphane a trouvé un écho favorable aux oreilles de madame la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté.

En effet les autorités ministérielles ont été sensible à l'appel lancé à l'endroit du gouvernement par Monsieur le préfet de région de la Marahoué.

Les ministres Bellemonde et Épiphane, ont traduit leur satisfaction de la mobilisation et du sacrifice de cohésion démontrés par les cadres et fils du village. Quelques villageois éprouvés ont vu leurs domiciles visités par les ministres et réconfortés physiquement.

Légende photo : La délégation gouvernementale ici aux côtés des représentants des populations sinistrées. ( Ph : Bm)