Cote d'Ivoire: Grande conférence sur la vie de Cheikh Oumar Foutiyou le 24 septembre - Le Cheick Moustapha sonta appelle les Tidjanites à la mobilisation

En prélude de la conférence sur la vie du Cheikh Oumar Foutiyou, le Cheick Moustapha Sonta, Khalife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, a tenu un point de presse, à sa résidence, le mercredi 14 septembre 2022, pour annoncer la tenue d'une "hadratoul djoumah" et la conférence sur la vie de Cheikh Oumar Foutiyou .

Et ce, en présence d'une délégation de l'Association Renndo Cheikh Oumar Foutiyou", venue du Sénégal pour cet événement. Il a appelé les tidjanites à la mobilisation.

Le Cheick Moustapha Sonta, à travers ce point de point presse, a informé officiellement les populations, les communautés religieuses de la tenue d'une "hadratoul djoumah" le vendredi 23 septembre 2022 à la mosquée sénégalaise de Treichville à l'Avenue 8, ainsi qu'une Conférence sur la vie de Cheikh Oumar Foutiyou, sa vie et ses œuvres, le samedi 24 septembre 2022, dans un hôtel à Abidjan-Plateau.

" Je lance un appel à tous les Tidjanites, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à l'intérieur peuvent également venir prendre part à cette grande assise tidiane au nom de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, au nom de la famille Tall, au nom de l'ensemble de tous les Tidjanes. Qu'on se retrouve dans cette grande assemblée autour du nom de Dieu pour magnifier Allah Soub'anah watta Allah. Personnellement, j'y serai. Je demande à tous les Tidjanes de se mettre avec moi pour qu'on participe à cet évènement ", a indiqué le khalife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire.

" Le Khalif général est honoré "

Poursuivant, le Cheick Moustapha Sonta, au nom de toute la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, a disséqué l'événement et traduit la reconnaissance du Khalif général pour cette marque d'attention. " Je prends la parole en mon nom et au nom de toute la Tidianiya en Côte d'Ivoire pour parler d'un contexte. Aujourd'hui, le Khalif général est honoré parce que nous avons reçu une grande délégation de la famille du Cheikh Oumar Foutiyo Tall au nom du Khalif général Thierno Bassirou Tall et au nom de Thierno Nourou Tall qui est le porte-parole de la famille qui a envoyé une délégation depuis le Sénégal vers nous, pour qu'on se mette ensemble pour parler d'un événement. Non seulement parler d'un événement, mais de participer ensemble à un événement.

L'événement c'est quoi ? Il y a en deux, la "hadratoul" qui va se tenir 23 septembre 2022, à la mosquée sénégalaise à Treichville à partir de 17h et la grande conférence sur Conférence sur la vie de Cheikh Oumar Foutiyou, sa vie et ses œuvres, le samedi 24 septembre 2022, à Noon Hôtel dans la commune du Plateau ", a-t-il indiqué.

" Nous sommes chez le Cheick Moustapha Sonta pour une cause assez importante, une cause noble "

Quant au Cheick Mahmoud N'diaye, guide spirituel de Nasrul Houda, il a, au nom de la délégation, donné les raisons de leur présence chez le Cheick Moustapha Sonta . "Nous sommes ici, chez le Cheick Moustapha Sonta pour une cause assez importante, une cause noble, car c'est sous l'autorité spirituelle de Thierno Bassirou Tall que le Khalif général de la famille oumarienne, une famille universelle, représentée ici par une forte délégation à la tête de laquelle Thierno Bara Tall et accompagné de certains frères est venu chez le khalife pour apporter une information capitale, communiquer quelques dates, (la Conférence sur la vie de Cheikh Oumar Foutiyou), a-t-il fait savoir.

Pour rappel, l'association Renndo Cheikh Oumar Foutiyou est une association d'entraide islamique culturelle et de développement. Ces activités rentrent dans le cadre de son programme national et international de vulgarisation de la vie et de l'œuvre du saint homme qu'est le Cheikh Oumar Foutiyou Tall.