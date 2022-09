Cote d'Ivoire: Littérature - " L'Ivresse de l'argent " : Traoré M. Labib entraine le lecteur dans l'univers du " dieu " argent

C'est un recueil de Nouvelles dont les amoureux du livre et de la lecture vont se délecter ! Tellement le thème qu'il développe et la finesse de l'écriture sont accrocheurs.

" L'Ivresse de l'argent ", recueil de Traoré Mamadou Labib, a été présenté et dédicacé vendredi dernier à la salle de conférences de l'Inspection générale des Finances au Plateau. C'était en présence et sous l'onction de M. Lassana Sylla, inspecteur général des Finances.

En sa qualité de premier responsable de cette structure étatique d'audit et passionné du livre et de la lecture, Lassana Sylla a porté un regard d'homme du sérail sur le livre de son collaborateur. " L'imagination de l'auteur est partie de l'observation du phénomène de " broutage " (Ndlr : arnaque sur Internet), l'argent facile. C'est un livre à la Guy des Cars, un livre captivant qui vous tient en haleine et vous pousse à le lire d'un trait, dès que vous le tenez ".

Eminent financier, mû par les valeurs africaines telles que " l'ouverture, la flexibilité, l'exemplarité, l'humilité ", Lassana Sylla rapporte que l'œuvre démontre que " toutes les richesses ne sont pas bonnes ". Et, le secret de la réussite, selon lui, réside dans l'appropriation de ces valeurs humaines propres à l'Afrique.

Faut-il servir l'argent et être sans assise morale et spirituelle ?

Pour permettre à l'ensemble de ses collaborateurs de lire cet ouvrage, il a offert à chacun un exemplaire.

Quant à l'auteur, Traoré Mamadou Labib, il s'est félicité d'évoluer sous le leadership de l'inspecteur général qui l'a toujours poussé à se " surpasser en épousant les valeurs du travail en équipe bien fait, l'humilité et la soif de toujours apprendre et apporter une plus-value aux prérequis ".

Bien avant, c'est l'écrivain et éditeur Macaire Etty, par ailleurs, président honoraire de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire (Aeci), qui a présenté et décortiqué le recueil de six (06) Nouvelles de 128 pages.

" La Nouvelles est une fiction, récit court. Les textes sont indépendants les uns des autres ", a-t-il situé quant à la définition de ce genre littéraire par lequel le texte n'est qu'un prétexte pour passer un message. " L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Lorsque l'argent devient une drogue, la vie s'écroule. L'argent assujettit l'homme ", a commenté le critique qui ne manque pas de se référer à des Ecritures saintes.

Pour lui, via ce recueil, Traoré Labib campe merveilleusement son rôle d'écrivain qui " doit rester éveillé sur les questions et autres tares de la société, car, l'argent est plus que jamais au centre de la vie ".

Paru chez les éditions Kamit, " l'Ivresse de l'argent " sonne comme un véritable diagnostic d'un homme qui connait la valeur de l'argent et ses ravages.

Financier généraliste, Traoré Mamadou Labib est diplômé de l'Ena (Ecole nationale d'administration de Côte d'Ivoire) et en poste à l'Igf. " L'Ivresse de l'argent " est sa première publication littéraire. Certainement qui appelle bien d'autres, surtout qu'il est un féru du livre et de la lecture.