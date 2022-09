Afrique: Préliminaires ligue des champions africaine - Babayouré qualifie le RCK

Après sa défaite au match aller, le Rail club du Kadiogo (RCK) a battu l'Ashanti Kotoko 1 but à 0, le dimanche 18 septembre 2022 à Kumasi. Il a obtenu sa qualification pour le prochain tour lors de la fatidique séance des tirs au but grâce à un grand Babayouré qui a arrêté deux tirs avant de marquer le but victorieux de la partie.

Le Rail club du Kadiogo, après avoir perdu le match aller à domicile contre l'Ashanti Kotoko(0-1), a réussi à renverser la situation au Ghana grâce à un grand Babayouré dans les buts. Lors de la rencontre, les Faucons bénéficient d'un coup franc à la suite d'une faute de la formation des Porcupine warriors.

A la 16e minute de jeu, le milieu de terrain du RCK Dramane Kambou exécute d'une manière exceptionnelle son coup de pied arrêté et trompe, sur une distance de 40 mètres, Ibrahim Danlad, le portier ghanéen. Avec un bloc défensif bien solide, sous les ordres du capitaine Babayouré Sawadogo, le vainqueur du championnat burkinabè a réussi à conserver l'unique but de la partie et remet les compteurs à zéro.

Pour départager les deux formations, il a fallu procéder à la fatidique séance des tirs au but, un exercice qui ne réussit pas trop au portier des Faucons. Mais, contre l'Ashanti Kotoko, Babayouré Sawadogo a été phénoménal. En effet, il a stoppé deux tirs adverses et marqué le but ayant offert la qualification au deuxième tour préliminaire à son club. C'est sur le score final de 3 buts à 1 que le Rail club du Kadiogo s'est imposé en terre ghanéenne.

Le sélectionneur du club burkinabè, Amadou Sampo, éloigné des siens pour cause de Covid-19, a exprimé sa satisfaction et ses remerciements pour le travail bien fait à l'extérieur. "J'étais confiant que les garçons allaient produire un bon football. On n'est pas allé chercher l'adversaire très haut parce qu'il est très fort dans la création des espaces. On est resté nous-mêmes et nos efforts ont été sanctionnés par un coup franc transformé par le spécialiste avéré, Dramane Kambou. L'expérience de Babayouré et le caractère de nos joueurs ont été pour beaucoup dans notre victoire à ce match", a-t-il déclaré.

Grâce à cette victoire, le RCK de Babayouré affrontera l'AS Vita, un club de la République démocratique du Congo où évolue l'ex- gardien des Etalons Sofiane Farid Ouédraogo. Sampo et ses hommes, dont l'objectif commun est de participer à la campagne internationale, joueront le tout pour le tout pour y parvenir.