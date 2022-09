Burkina Faso: Bas-fonds rizicoles dans le Boulkiemdé - De bonnes moissons en vue

Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, Innocent Kiba, accompagné de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, ont visité deux exploitations rizicoles le samedi 17 septembre 2022.

Il s'agit des bas-fonds rizicoles de Koulnatenga dans la commune de Kokologho et de Nariou dans la commune de Sabou dans la province du Boulkiendé, région du Centre-Ouest. A terme, la physionomie des rizières annonce d'abondantes moissons.

Dans la région du Centre-Ouest, deux exploitations rizicoles ont reçu la visite de la délégation du ministère de l'Agriculture et de l'ambassade de la République populaire de Chine. Il s'agit des exploitations de la coopérative simplifiée " Wend panga " de Koulnatenga composée de 359 exploitants dont 227 femmes qui mettent en valeur une superficie de 70 hectares. Sur ce site, il est attendu 385 tonnes de riz " paddy " et l'on prévoit une marge bénéficiaire de plus de 31 millions de F CFA.

Quant au deuxième bas-fond de 155 hectares de la coopérative " Sougr-Nooma " de Nariou, avec un effectif de 793 membres dont 606 femmes. La production attendue est de 775 tonnes pour un chiffre d'affaires de plus de 70 millions de F CFA.

A écouter le coordonnateur national du Programme de coopération agricole au Burkina Faso-République populaire de Chine (PCA-BF/CH), Gaoussou Sanou, il indique que le choix des sites est important pour obtenir une productivité maximale sur une superficie d'environ 800 hectares de bas-fonds avec un accompagnement de la République populaire de Chine. Il a déclaré que des actions majeures sont menées dans le sens de la disponibilisation des engrais, des semences et des nouvelles technologies de production au profit des producteurs afin d'augmenter le rendement et accroître la productivité.

De ses explications, il ressort qu'il y a beaucoup d'espoir car les rendements seront au-delà des attentes avec 5,5 tonnes prévisionnelles à Koulnatenga et 5 tonnes à l'hectare au niveau de Nariou.

Notons que lors de la visite, les responsables des deux sites aménagés ont reçu des intrants NPK et de l'urée de la part de Burkina phosphate (BP).

Visiblement heureuse, Adjarata Kaboré, secrétaire adjointe de la coopérative "Sougr-Nooma", a remercié les hôtes d'avoir effectué le déplacement sur leur site afin de s'enquérir de leur travail. Selon elle, cela les encourage et les réconforte pour peu qu'il y ait un suivi de la part des autorités. Elle a déclaré que depuis qu'elles bénéficient de l'accompagnement des autorités, elles s'en sortent mieux et souhaitent avoir un appui afin de faire des cultures de contre-saison une activité supplémentaire et sollicitent de l'aide pour exploiter toute la superficie cultivable car il y a de l'espace disponible. En outre, il leur faut des pierres pour renforcer les digues. " Maintenant, nous n'achetons plus du riz, pour la consommation familiale, on arrive à payer la scolarité de nos enfants et à subvenir à nos besoins", a-t-elle fait savoir.

Vu le travail abattu par les producteurs, l'ambassadeur de la République de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, a affirmé sa satisfaction à l'issue de la visite guidée. Il a signifié que le domaine de l'agriculture occupe une place importante dans le développement d'un pays, c'est en ce sens que cela reste une priorité pour eux et qu'ils vont encore pousser la coopération dans ledit domaine afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. "Nous serons toujours aux côtés du gouvernement burkinabè pour un développement durable pour aller de l'avant", a-t-il assuré.

Quant au ministre de tutelle, Innocent Kiba, le riz est une culture très stratégique pour le pays et ce qui a été constaté est un exemple parfait. "Ce qui est important, c'est la gestion communautaire avec une forte participation des femmes. En matière de développement, on peut compter sur elles, car elles s'investissent véritablement", s'est-il réjouit. Il a reconnu avoir constaté une bonne physionomie qui annonce de très bon rendement. Et qu'un accent doit être mis sur les aménagements communautaires qui jouent un rôle central".