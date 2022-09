Cote d'Ivoire: La saison 2022-2023 s'ouvre sur d'heureux auspices

La nouvelle saison de la Fédération ivoirienne de football (FIF) s'ouvre, ce week-end. Quatre affiches de Ligue 1 (Stade-Bouaké FC, LYS Sassandra-ES Bafing, SOL FC-AFAD, Stella-CO Korhogo) marqueront le top départ des premières compétitions de l'ère Yacine Idriss Diallo (YID).

Elu le samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro, dans la capitale politique, l'homme d'affaires, a décidé de rassembler les acteurs du football, préalable à toute action de développement. Un programme qui lui a valu les suffrages de la majorité des électeurs au second tour d'un scrutin inclusif, ouvert et démocratique. Après donc les différents engagements pris avec la famille du football national et le mouvement sportif dans son ensemble, l'équipe YID est au pied du mur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout démarre comme prévu.

Les subventions, défi relevé

100 millions FCFA pour chaque club de Ligue 1. C'est l'engagement pris par le candidat YID avec les formations de l'élite. Et depuis son élection, c'est chose faite. Il en est de même de la Ligue 2 où chaque équipe participante au championnat percevra la coquette somme de 50 millions FCFA. La Division 3, bien que relevant du football amateur, bénéficie de 30 millions FCFA. Pour une gouvernance optimale, la Fédération en accord avec les différentes ligues (professionnelle et amateur) et les clubs ont adopté un règlement mensuel de cette subvention sur 10 mois. Ainsi en Ligue 1, ce sont 10 millions FCFA mensuels que percevront les 16 équipes. En Ligue 2, chaque formation verra son compte crédité de 5 millions à chaque fin de mois, et en D3, ce sera un virement de 3 millions FCFA.

Un salaire minimum garanti

La nouvelle vision du comité exécutif de la FIF est de voir les athlètes jouir du fruit de leur labeur. Et dans le souci de permettre aux athlètes de vivre décemment et donc d'avoir de meilleures performances, il a été convenu d'instituer un traitement plus humain en leur faveur. Ainsi, au sortir de diverses rencontres et réflexions entre la Fédération, les clubs, l'AFI (Association des footballeurs ivoiriens) et les représentants des joueurs, il a été décidé du paiement d'un salaire minimum garanti. Ce qui n'a jamais existé. Ainsi, pour la Ligue 1, aucun joueur sous contrat ne devrait percevoir un salaire en dessous de 160000 FCFA. En ligue 2, la barre a été fixée à 100000 FCFA, quand la D3 s'engage à verse le SMIG (il n'existait pas de salaire en D3 considérée comme un championnat mateur, Ndlr). Le traitement des joueurs représente 40% de la subvention totale. L'encadrement n'est pas en reste avec 15%. Une révolution bien accueillie par des athlètes et des entraîneurs qui voient en cette mesure un "pas important vers la professionnalisation".

Crédibilité retrouvée

Le pool de partenaires et sponsors est plus qu'une réalité en l'espace de cinq mois.Entre la nouvelle équipe fédérale et les partenaires, la confiance est de mise. La Lonaci a décidé de continuer son aventure avec Yacine Idriss Diallo et son équipe. La société publique de jeux de hasard garde la mainmise sur la Ligue 1. La RTI a revu son offre à la hausse et jouera pleinement sa mission d'entreprise citoyenne en diffusant trois matchs de Ligue 1 et Ligue 2 chaque week-end. Au niveau de la diffusion, Canal+ a renouvelé son bail avec la FIF pour les quatre prochaines années assorti d'un accompagnement financier important. Et sur les antennes de A+ Ivoire, chaine ivoirienne promue par Canal+, la Ligue 1 sera au rendez-vous chaque samedi (15h30) et dimanche (18h) avec les deux meilleures affiches de la journée. Ce renouvellement de partenariat est, pour Aziz Diallo (DG Canal+ CI), le signe de la confiance placée en la nouvelle équipe fédérale.

En 2016, Orange CI et l'ancien Board de la Fédération ont convenu de mettre un terme à leur partenariat. Un divorce retentissant quand on sait que l'opérateur de téléphonie mobile faisait office de sponsor leader de l'équipe nationale et du football ivoirien. Mais il a fallu l'arrivée de YID pour voir Orange CI manifesté un nouvel intérêt pour le ballon rond. "Je suis heureux de renouer ce contrat qui avait été signé en 2005. Je suis heureux en tant qu'Ivoirien de signer ce contrat, parce que nous allons aider notre football à grandir grâce au projet fédérateur du président Yacine Idriss Diallo", a dit le Directeur général d'OCI, Mamadou Bamba.

Après les diffuseurs, il est annoncé l'arrivée imminente d'établissement financier et bien autres entités pour le pool de partenaires et sponsors. Des entreprises citoyennes engagées pour le développement du football ivoirien autour des valeurs cardinales promues par Yacine Idriss Diallo : Union, solidarité, paix, fraternite et patriotisme.

La Ligue 1 liftée

Identité graphique, identité visuelle. La Ligue professionnelle et sa compétition phare (Ligue 1) subissent un lifting pour la nouvelle saison qui démarre, ce samedi 10 septembre. Lors du lancement des compétitions de la L1 et de la L2, le jeudi 8 septembre au Plateau, il a été donné de voir le nouveau logo de la Ligue 1 et de la LPF. Un changement qui doit apporter plus d'attractivité. "Avec le soutien de nos partenaires, nous avons trouvé l'alchimie pour intéresser la population à suivre nos différents championnats. Tout a été mis en œuvre au plan sportif et au plan digital pour revaloriser notre football. Et nous n'allons pas nous arrêter là", a déclaré le président Yacine Idriss Diallo. Orange, pour son retour aux côtés de la FIF, va déployer sa stratégie marketing avec de grandes activations grand public. Des fans zones (villages Ligue 1) avec restauration, divertissement, sont également prévus, pour inciter les spectateurs à faire le déplacement. Une communication digitale plus accrue, une campagne d'affichage grand public, le nouvel hymne de la Ligue 1, les All Star Game, les trophées AFIPro, les Oscars du football, ... sont autant d'innovations auxquelles doivent s'attendre les amateurs du football et le mouvement sportif dans son ensemble.

La DTN au travail

La formation, les compétitions des jeunes et le football féminin sont au centre des priorités de Yacine Idriss Diallo. Ce qui requiert la présence d'une personne compétente et expérimentée à la Direction technique nationale pour traduite en acte la vison exprimée par le président. C'est à cet effet que Ludovic Batelli a été nommé. Ancien gardien de but, le Français de 59 ans jouit d'une belle réputation de formateur. Champion d'Europe 2016 avec l'Equipe de France U19 comme entraineur, Batelli est chargé de penser le développement du ballon rond en Côte d'Ivoire.

Passé le temps de l'adversité et de la bataille des programmes, place maintenant au jeu. Avec la mise en route des différents engagements pris, le football ivoirien s'apprête à enclencher sa mutation vers une nouvelle ère. Celle de la professionnalisation. En attendant de séduire le monde en 2024 avec la CAN jamais organisée. Et déjà le président Alassane Ouattara a investi plus d'un milliard de dollars dans les infrastructures qui apporteront, à tout égard, une plus-value à la vision de Yacine Idriss Diallo et son équipe. Avec le retour des clubs vers leurs différentes zones géographiques. Pour le bonheur du ballon rond.

Ligue-1ère journée

Programme-Champroux

Samedi-Champroux

15h30 : Stade-Bouaké FC

17h45 : LYS Sassandra-ES Bafing

Dimanche-Champroux

15h30 : SOL FC-AFAD

18h00 : Stella-Co Korhogo