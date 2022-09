Gabon: Journée internationale de la démocratie - Le PAYNCoP et les Nations Unies promeuvent la démocratie participative et inclusive

Le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, section Gabon (PAYNCoP Gabon) a organisé, le week-end écoulé, à Oyem, "Un atelier consultatif sur la participation citoyenne et politique des jeunes au Gabon".

L'activité s'est déroulée à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la démocratie, célébrée le 15 septembre de chaque année.

Après Franceville dans la province du Haut-Ogooué (Est Gabon), Oyem dans la province du Woleu-Ntem (Nord Gabon) a été la deuxième ville à abriter ces ateliers consultatifs qui s'inscrivent dans la cadre de l'initiative intitulée "Projet d'appui à la participation citoyenne et politique des jeunes au Gabon".

L'activité a été réhaussée par la présence du Gouverneur de province, M. Jules NDJEKI, qui a officiellement lancé les travaux, en présence d'une cinquantaine de participants, issus des organisations de la société civile et des partis politiques (majorité et opposition).

L'initiative, soutenue par le Bureau régional des Nations-Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) en partenariat avec l'UNESCO, a pour objectif d'encourager la participation citoyenne et politique des jeunes au Gabon, notamment avant-pendant et après les élections.

" À travers cet atelier, il s'agira de faire, dans un premier temps, un diagnostic sur la participation citoyenne et politique des jeunes afin d'identifier les défis et obstacles relatifs à cette participation. Ensuite, il reviendra aux participants de trouver des pistes de solution en faisant des recommandations dans le but d'améliorer la participation des jeunes en politique mais aussi dans les organisations de la société civile. L'objectif est de placer le jeune comme ACTEUR et non SPECTATEUR dans la vie de sa communauté et de notre pays " a expliqué Jerry Bibang, coordonnateur du projet.

Pour Rachel Oyane, Présidente du Conseil provincial de la jeunesse, " La tenue de cet atelier coïncidant avec la célébration de la journée internationale de la démocratie nous interpelle sur le fait que la démocratie n'est pas un processus achevé, mais plutôt une œuvre évolutive qui implique tous les acteurs de la société, notamment les organisations de la société civile qui ont, de plus en plus, un rôle important à jouer. C'est dans ce sens que nous saluons, une fois de plus, ce projet qui vient donner la parole aux jeunes afin de réfléchir sur les mécanismes et mesures qui peuvent améliorer notre participation citoyenne et politique "

Après ces ateliers de consultations, le PAYNCoP prévoit une campagne de plaidoyer auprès des autorités publiques ainsi qu'une sensibilisation sur la violence en période électorale et les discours de haine. Des formations et renforcement de capacités sont également prévus pour les jeunes engagés dans la vie politique ainsi que dans les associations.

Après cette étape, Port-Gentil et Libreville constituent les prochaines villes qui abriteront ces ateliers.