Botswana: CAF-C1 - V.Club écarte Gaborone United et affrontera Kadiogo

Après sa défaite du match aller, V.Club a fait le remontada face à Gaborone United pour se qualifier en 16es de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Son prochain adversaire s'appelle Rail Club Kadiogo du Burkina Faso.

L'AS V.Club a composté son ticket pour les 16es de finale de la 59e édition de la Ligue des champions d'Afrique, à la faveur de sa victoire, le 18 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, face à Gaborone United de Botswana, par trois buts à un. Au match aller, le club vert et noir de Kinshasa s'était incliné à Gaborone par zéro but à un. Il fallait donc remporter le match retour par un écart de deux buts, condition unique pour accéder au tour suivant de cette C1 africaine 2022-2023, à défaut d'un succès d'un but à zéro à la fin du temps réglementaire et gagner aux tirs au but. Les joueurs du coach Raoul Jean Pierre Shungu l'ont donc fait en gagnant par trois buts à un.

Pour cette rencontre, l'équipe de Raoul Jean Pierre Shungu s'est composée du gardien de but Simon Omossola, et, en défense, le Burkinabè Ismaël Zagré, le Congolais de Brazzaville Varel Rozan, Jacques Mangoba, et Patou Ebunga. Au milieu de terrain, il y a eu Peter Mutumosi, Chikito Lema Mabidi, et le Togolais Marouf Tchakei. Et en attaque, on a noté la titularisation d'Eric Kabwe, Glody kikwama, et du Congolais de Brazzaville Jacques Medina Temopelé.

Marouf, décisif...

V.Club a rapidement pris la direction du match en ouvrant le score à la 9e mn par Varel Rozan. Mais sur une faute du défenseur Ismaël Zagré, l'attaquant botswanais Mpho Kgaswane a égalisé à la 26e mn. Mais Eric Kabwe a redonné l'avantage à V.Club à la 35e mn, sur un centre de Patou Ebunga Simbi. A la pause, V.Club était encore éliminé, ne menant que par deux buts à un. Il a donc fallu attendre à la 82e mn pour voir le Togolais Marouf sortir une merveille de balle arrêtée dont il a seul le secret et inscrire ainsi le troisième but salvateur des Dauphins noirs de la capitale de la République démocratique du Congo.

A la fin de la partie, Raoul Jean Pierre Shungu s'est exprimé en ces termes : " Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de championnat et la Fédération doit nous aider. Même si on a gagné, on n'est pas encore au top, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Nous devons multiplier les efforts si nous voulons continuer la campagne africaine ". Qualifié, V.Club jouera son match aller des 16es de finale à l'extérieur contre Rail Club Kadiogo du Burkina Faso, tombeur d'Asanté Kotoko Sporting Club du Ghana.