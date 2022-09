Algérie: SITP - Les entreprises algériennes capables de décrocher des marchés à l'étranger

Alger — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahamane, a affirmé lundi à Alger que les entreprises algériennes de travaux publics ont acquis de grandes capacités techniques qui leur permettent de décrocher des marchés à l'étranger.

Dans une allocution lue en son nom par le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh, à l'ouverture de la 18e édition du Salon international des travaux publics (SITP), le Premier ministre a souligné que "les entreprises algériennes jouissent de grandes capacités techniques acquises au fil de 60 ans de réalisations, ce qui leur permet de décrocher des marchés à l'étranger". "Une démarche qui intervient en adéquation avec la volonté de diversifier l'économie nationale dans l'Algérie nouvelle", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a saisi cette occasion pour "saluer les techniques et le savoir faire acquis par des milliers de cadres, d'ingénieurs et de techniciens diplômés des différentes écoles et universités, et qui ont permis la réalisation de divers projets pour la modernisation et le développement des infrastructures du pays".

M. Benabderrahmane a estimé que le 18e salon international des travaux publics organisé à l'occasion de la célébration du soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale "se veut une occasion propice pour évaluer le progrès réalisé dans le secteur, en matière de routes, de voies express, d'ouvrages d'art, de ports et d'aéroports".

La foire "constitue une occasion importante de promouvoir les moyens de réalisation et les études nationales, et une opportunité à saisir pour établir des partenariats et des échanges fructueux selon les techniques et les nouvelles technologies usitées dans ce domaine à travers le monde, ce qui est à même d'optimiser nos potentialités nationales de réalisation au double plan national et régional".

Concernant la participation du Qatar au Salon en tant qu'invité d'honneur, le Premier ministre a souligné qu'il s'agit "d'une excellence opportunité" pour renforcer la coopération entre les deux pays et la rendre plus active et prometteuse dans les domaines d'intérêt commun, notamment dans le secteur des travaux publics et infrastructures de base".

Il a rappelé que l'Algérie entretient des relations de "haut niveau" avec l'Etat du Qatar dans divers domaines", "empreintes de fraternité et de respect mutuel, conformément à la volonté et aux orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et l'Emir du Qatar son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani qui œuvrent à établir des relations solides et privilégiées au mieux des intérêts communs des deux pays frères".