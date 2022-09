Maroc: Safi - Dar Al Oumouma de Jemâat Shaim, une illustration de l'engagement de l'INDH en faveur de la santé de la mère et de l'enfant

Commune Jemaât Shaim (province de Safi) - Dar Al Oumouma "Maison de Maternité" de la commune de Jemaât Shaim relevant de la province de Safi, est un projet intégré qui illustre, si besoin est, l'engagement constant et exemplaire de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au service de l'amélioration et de la préservation de la santé et du bien-être de la mère et de l'enfant.

A vocation sanitaire et sociale, ce projet pilote, situé à quelque 44 km de la ville de Safi, se veut de même, la résultante toute logique de ce Chantier de règne qui repose sur une philosophie inouïe et un pragmatisme singulier et ambitionne, in fine, d'améliorer la santé et la nutrition chez la mère et l'enfant issus de zones reculées et de milieux défavorisés.

Une approche de l'INDH qui n'est nullement le fruit du hasard mais, d'une profonde réflexion et d'un diagnostic minutieux de la réalité sur le terrain, en tenant compte des spécificités intrinsèques à chaque région et des attentes et aspirations des populations locales, permettant, avec efficacité et célérité, d'identifier les difficultés et de définir les besoins et par là, d'établir les priorités, de manière à soutenir le développement du capital humain. La finalité ultime étant d'asseoir les bases d'un modèle de développement durable efficient et d'être au service des générations montantes.

Inscrite dans le cadre du programme 4 "Impulsion du capital humain des générations montantes", cette structure qui se fixe pour mission principale de réduire le taux de mortalité des femmes et des nourrissons et de contribuer à l'amélioration de leur santé, a été conçue de manière à favoriser également la promotion des valeurs de solidarité et d'entraide qui constituent l'ADN même de l'Initiative.

Autrement dit, Dar Al Oumouma de Jemaât Shaim s'insère dans le sillage de la nouvelle génération d'infrastructures programmées par l'INDH dans sa 3ème phase et visant à assurer un meilleur suivi de la santé de la mère et des nouveaux nés, et à veiller au déroulement des grosses dans des conditions sûres et optimales, sous une surveillance et un suivi médical des plus rigoureux aussi bien avant qu'après la délivrance.

Réalisée sur une superficie de 250 m2 et inaugurée officiellement en 2020, Dar Al Oumouma de Jemaât Shaim offre donc aux femmes bénéficiaires en provenance de 10 communes rurales relevant du Cercle d'Abda, des prestations de qualité en termes d'hébergement, de restauration, de sensibilisation, d'information et d'orientation, de soutien social et psychologique, ou encore d'accompagnement.

D'une capacité d'accueil de 15 lits, cette structure dont la gestion est confiée à l'Association "Al Woroud Al Haya pour le Développement de la Femme", est construite dans un style moderne, et comprend des dépendances administratives, des espaces d'accueil, un réfectoire, des dortoirs, une cuisine, ainsi qu'un espace vert entre autres.

Pour donner davantage d'efficacité à ses actions, Dar Al Oumouma de Jemaât Shaim est dotée d'une ambulance équipée, acquise par l'INDH, avec pour mission d'assurer le transport des femmes enceintes proches du terme vers le Centre de Santé pour consultations, avant de les acheminer vers Dar Al Oumouma pour bénéficier du suivi nécessaire avant comme après l'accouchement.

Au micro de M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Mme Kawtar Khalfi, présidente de l'Association "Al Woroud Al Haya pour le Développement de la Femme", s'est attardée sur les multiples prestations offertes gracieusement par cette Maison de Maternité, notant que l'objectif de ce projet pilote consiste aussi à réduire les souffrances de la femme rurale se trouvant en situation de vulnérabilité en lui offrant des services de proximité et de qualité élevée.

"Dans le cadre des activités de notre association, nous veillons aussi sur le programme de la santé communautaire ciblant les zones rurales disposant de Dar Al Wilada (Maison d'Accouchement)", a-t-elle ajouté, rappelant que ce programme tripartite unissant l'UNICEF, le ministère de la Santé, et l'INDH vise à réduire le taux de mortalité de la femme et de l'enfant et à encourager les grossesses assistées.

Dans la foulée, elle a loué les multiples efforts déployés par l'INDH, un projet phare lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les autorités provinciales, le ministère de la Santé et les instances élues, afin de mettre à la disposition des femmes enceintes des prestations de qualité et à la hauteur de leurs attentes et aspirations.

Mme Zohra Dou, mère d'une femme bénéficiaire des services de Dar Al Oumouma de Jemaât Shaïm, a dit toute sa joie de voir sa fille bénéficier de prestations de qualité et d'une prise en charge totale (suivi et accompagnement) depuis son arrivée à Dar Al Oumouma jusqu'à l'accouchement, mettant l'accent sur l'importance d'avoir doté cette structure d'une ambulance équipée, ce qui a largement facilité le transport, dans de conditions sûres, des personnes ciblées.