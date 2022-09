Gabon: Ali Bongo Ondimba prendra part à la 77ème session de l'Assemblée Générale des Nations-Unies

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba prendra part du 20 au 23 septembre prochain à la 77 ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York.

Cette réunion de haut niveau est organisée à l'occasion du 30ème anniversaire de l'adoption de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, conformément à la résolution 76/168.

Par ailleurs, cette réunion de haut niveau qui verra la participation de Souverains, de plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement ainsi que de divers autres personnalités, sera consacrée à la célébration et à la promotion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires d'une part et, à un Sommet sur les objectifs de développement durable et la transformation de l'éducation d'autre part.

A noter que le Président de la République présentera son allocution lors du débat général, le 21 septembre 2022 sur le thème "un moment décisif : des solutions transformatrices à des défis interdépendants ".

L'intervention du Chef de l'Etat se tiendra dans un contexte caractérisé par des défis multiformes, notamment d'une part, celui de la pandémie de la Covid

19 et ses impacts qui ont touché tous les pays du monde et d'autre part, sur la persistance des menaces à la paix et à la sécurité internationales.

En outre, le Président de la République réitérera devant ses Pairs et les délégations présentes, les principes clés de la diplomatie gabonaise.

Au cours du débat général, le Président de la République va également participer par vidéoconférence, à un débat présidé par le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio GUTERRES, sur "la transformation de l'Education" dont l'objectif principal visait à réaffirmer l'engagement collectif des Chefs d'Etat et de délégations, en faveur de la Jeunesse.

Cette initiative, intervient dans un contexte international fragilisé par les crises multiformes tant sur les plans économiques, climatiques, sécuritaires et humanitaires.