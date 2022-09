Congo-Brazzaville: Municipalisation accélérée additionnelle - Une occasion pour Pointe-Noire de se doter de voiries urbaines aménagées

La municipalisation accélérée additionnelle, dont le lancement des travaux est prévu pour ce mois de septembre, offre ainsi au gouvernement mais également aux autorités locales l'opportunité de transformer Pointe-Noire en une ville intelligente, résiliente et durable.

Annoncé par le chef de l'État, le 20 janvier dernier, lors de son séjour de travail dans la ville de Pointe-Noire, le programme additionnel de municipalisation accélérée devrait permettre à la ville océane de se doter de nouvelles infrastructures.

En lançant le 11 mai dernier les festivités du centenaire de la ville de Pointe-Noire, marquées par l'organisation d'un colloque de la mémoire du souvenir et de l'avenir, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, affirmait que cette activité avait servi de rampe de lancement en vue d'une célébration plus grande, sous le très haut patronage du président de la République en septembre. " L'occasion sera ainsi donnée de lancer officiellement le programme pluriannuel de modernisation et de municipalisation de la ville dont le point d'orgue pourrait être 2025 ", disait-il ce jour-là.

En effet, il s'agira également pour la ville de Pointe-Noire de restructurer tous les quartiers dits précaires, de rénover et d'étendre les réseaux de distribution d'eau potable, de favoriser la construction des logements sociaux aussi bien par l'Etat et les collectivités locales que par les promoteurs privés ou encore en mode partenariat public-privé.

L'objectif visé est d'améliorer les conditions de vie de la population. Et pour le Premier ministre, la célébration du centenaire qui s'étend jusqu'au mois de décembre devrait être l'occasion tant rêvée de matérialiser la vision du président de la République, formulée dans son projet de société visant à moderniser le cadre de vie des citoyens et à construire des villes intelligentes, résilientes et durables dans la perspective de la mise en œuvre de l'objectif 11 du développement durable. " Assainir et moderniser les lieux de vie de la population, telle est l'ambition que se fixe le gouvernement comme repris dans l'axe 4 du projet de société, Ensemble poursuivons la marche ", avait-il poursuivi.

Il faut dire qu'après les événements douloureux que le Congo a connus dans son passé récent, le président de la République a lancé le concept de la municipalisation accélérée dans le pays.

Pointe-Noire a été donc choisie comme laboratoire pour abriter les premières festivités de cette expérience inédite en 2004 et qui a permis à la République du Congo de se doter d'infrastructures modernes. Mais, malgé cette première expérience, cette ville accuse toujours de nombreux problèmes infrastructurels. Aujourd'hui, le gouvernement lui accorde une municipalisation additionnelle, un programme pluriannuel de modernisation qui devrait lui permettre de se moderniser au sens large du terme.