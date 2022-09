Congo-Brazzaville: District de Kellé - Le député Thierry Hobié prêche l'unité

Après des élections législatives et locales tumultueuses, le député de la circonscription électorale unique de Kellé, dans le département de la Cuvette-Ouest, Thierry Hobié, a effectué récemment une descente à la base au cours de laquelle il a appelé les filles et fils de la contrée à l'unité et au vivre-ensemble.

Réélu député de la localité au terme d'une élection contestée par son challenger, Richard Ossa, Thierry Hobié veut prendre de la hauteur en tant qu'élu du peuple, pour rallumer la flamme du vivre-ensemble entre les filles et fils de Kellé. Partout où il est passé, le député a fait savoir à ses mandants que les élections ne pourront jamais servir d'occasion pour diviser les frères et sœurs de la localité.

A cet effet, il a exhorté les habitants de Kellé à oublier le passé et à fixer le cap sur l'avenir. Une façon pour lui de tenter de baisser la tension qui a prévalu avant, pendant et après les élections législatives et locales de juillet dernier.

L'élu du peuple a profité de sa descente parlementaire pour visiter le chantier de construction de l'école primaire du village Entsiami, dont il venait de lancer les travaux. Créée il y a 65 ans, cette école demeurait dans des conditions précaires. A ses propres frais, Thierry Hobié va construire la structure en matériaux durables et la doter de toutes les commodités.

La vision du député est de permettre aux élèves du village et de toute cette zone d'étudier dans les conditions optimales en vue d'un meilleur rendement.