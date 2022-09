Algérie: JS Kabylie / Massinissa Nezla - " On avait besoin de cette qualification pour avoir le déclic "

Massinissa Nezla s'est confié après la victoire (3-0) de la JS Kabylie face aux Sénégalais de Casamance FC au micro de la page officielle du club.

Auteur du second but de la JS Kabylie, ce dimanche soir lors du match retour des préliminaires de la Ligue des Champions CAF, l'attaquant algérien a été l'un des artisans du succès de l'écurie algérienne. Pour l'avant-centre de 24 ans, cette victoire vient à point nommé surtout après 4 défaites de suite.

" Ce fut une rencontre difficile. On voulait bien entamer pour remonter au score après la défaite au mal aller (1-0), a-t-il expliqué. On était obligé d'inscrire deux buts pour se qualifier, chose qu'on a réussi à faire en première mi-temps. On a ensuite géré la seconde période et rajouté un troisième but. Après quatre défaites consécutives, personne ne s'attendait à ce scénario. Je pense que le coach Abdelkader Amrani nous a donné de la confiance pour cette confrontation. Nous avons joué notre jeu normalement et nous étions à l'aise. On était conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvions. On avait besoin de cette qualification pour avoir le déclic ", a déclaré Nezla.