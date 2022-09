Afrique: Le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Burundi au centre d'un entretien entre le Président de la Chambre des Conseillers et le Premier ministre burundais

Bujumbura — Le président de la Chambre des Conseillers et de l'Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA), Naama Mayara, s'est entretenu, lundi à Bujumbura, avec le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobuca, des moyens à même de renforcer la coopération entre le Maroc et le Burundi.

L'entrevue a constitué une occasion pour les deux parties de souligner la profondeur et la solidité des relations fraternelles entre le Burundi et le Royaume du Maroc, et d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines dans l'intérêt des deux peuples amis.

A cet égard, M. Mayara a réaffirmé que le Maroc attache une grande importance au Burundi, pays ami, et œuvre pour hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur dans les domaines économique, social et politique.

Le président de la Chambre des conseillers a souligné que les relations distinguées entre les deux pays doivent se refléter au niveau des échanges économiques et commerciaux, d'autant plus que les deux pays regorgent d'énormes potentialités et d'opportunités économiques prometteuses.

Dans ce contexte, M. Mayara a affirmé la disponibilité du Maroc à mettre son expérience dans le domaine de la formation agricole, des engrais phosphatés et de la mécanisation de l'agriculture à la disposition du Burundi, dans le but de lui permettre de moderniser le secteur agricole et d'assurer la sécurité alimentaire.

D'autre part, M. Mayara a salué le niveau de développement économique et social que connaît le Burundi, malgré la situation mondiale difficile, qui se caractérise par les prix élevés des matières premières et des carburants en raison des répercussions de la pandémie de la covid-19 et de la crise russo-ukrainienne.

Concernant la question nationale du Royaume, M. Mayara a salué le soutien constant du Burundi à la marocanité du Sahara, rappelant dans ce sens l'ouverture d'un Consulat général du Burundi à Laayoune au Sahara marocain en 2020.

Pour sa part, Ndirakobuca a affirmé que le Burundi veut approfondir les relations de coopération avec le Maroc dans divers domaines, exprimant le désir de son pays de bénéficier davantage de l'expérience marocaine dans divers secteurs, notamment l'enseignement et l'agriculture.

Le Premier ministre burundais a souligné que son pays regorge d'opportunités économiques prometteuses, appelant les investisseurs marocains à se rendre au Burundi pour explorer les énormes opportunités d'investissement qu'il offre, notamment dans le secteur agricole.

Au cours de sa visite au Burundi, M. Mayara présidera les travaux de 9ème édition de la réunion consultative de l'ASSECAA.

Cette réunion consultative sera l'occasion d'échanger autour de deux sujets importants, le premier étant lié aux répercussions de la pandémie du Covid-19 sur l'économie arabo-africaine ainsi que les mesures prises par les gouvernements pour les contrer, tandis que le deuxième traitera du conflit russo-ukrainien et son impact sur les chaines d'approvisionnement et les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

M. Mayara et sa délégation tiendront, en marge de cet important évènement, des réunions avec un certain nombre de responsables gouvernementaux et parlementaires burundais, ainsi qu'avec les chefs des délégations participant à ce conclave.