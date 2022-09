Soudan: Graham salue les efforts des pays amis pour soutenir les citoyens affectés par les inondations

Khartoum — Le Haut Comité des Urgences Humanitaires a loué les efforts déployés par tous les pays amis et frères pour soutenir les personnes affectées par les pluies torrentielles et les inondations, et la continuation de ce soutien qui a commencé depuis le début de la catastrophe.

Le Ministre de la Culture et de l'Information Dr. Graham Abdel Qader a exprimé, dans une déclaration à la ( SUNA), ses remerciements, son appréciation et sa gratitude à l'Etat du Koweït, au Royaume du Maroc, au Sultanat d'Oman, au Royaume de Bahreïn, aux Emirats Arabes Unis, à la République Arabe d'Egypte, à l'Etat du Qatar, au Royaume de l'Arabie Saoudite, à la Jordanie, à la Russie, à la République Populaire de Chine, au Tchad, et à toutes les organisations régionales et locales pour leur soutien au pays.

Graham a apprécié les efforts des citoyens Soudanais et de tous ceux qui ont indiqué le désir, et qui ont communiqué avec leurs familles pour les soutenir à l'intérieur et à l'extérieur, soulignant l'importance de la coopération fructueuse entre les amis et les frères, exprimant son espoir que tous ces efforts seront intégrés pour surmonter la catastrophe.