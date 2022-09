Afrique: Sommet Finance en commun - La 3e édition s'ouvre ce lundi à Abidjan

La Banque africaine de développement (Bad) et la Banque européenne d'investissement (Bei) organisent la troisième édition du sommet Finance en commun (Fics) les 19 et 20 octobre 2022, à Abidjan.

Cet événement qui se déroulera en présentiel et en visioconférence, aura pour thème : " Une transition verte et juste pour une relance durable. "

Le sommet, selon le communiqué de la Bad, sera l'occasion de réaffirmer le rôle clé des banques publiques de développement dans le soutien à la transformation des économies et des systèmes financiers vers la durabilité.

La crise du Covid-19 a réduit des décennies d'investissements économiques et de progrès social. Il est donc crucial d'intégrer les principes de transition verte et juste dans les investissements, et opérations de tous les acteurs financiers. Ce, afin de reconstruire une économie plus verte et plus juste.

Le troisième sommet Finance en commun (Fics) abordera l'importance du financement en commun pour la résilience et l'adaptation, les infrastructures vertes et de qualité, la santé et la protection sociale, tout en soutenant des approches fondées sur les droits de l'Homme et la lutte contre les inégalités.