Madagascar: Levée de drapeau à Mahazoarivo - Christian Ntsay au rapport

La levée de drapeau au palais de Mahazoarivo de ce lundi était un peu particulière. Elle a été suivie du discours du Premier ministre Christian Ntsay.

De la situation de la Covid-19, aux relations avec le Fonds Monétaire International en passant par la réalisation des différentes infrastructures, le numéro Un du Gouvernement a fait le bilan des activités de son gouvernement, de ses voyages et de celui du président Andry Rajoelina mais également de certains points de la conjoncture actuelle.

" On peut voir que le rythme de l'épidémie de Covid-19 a diminué, nous devons tous continuer à être prudents face à la Covid-19. Nous vivons toujours avec ce virus, comme c'est le cas de tous les pays du monde. Nous avons pris de nombreuses mesures pour libéraliser l'accès à Madagascar car il faut aussi donner un nouveau souffle à notre économie du fait de son impact sur le plan social et sur la société dans son ensemble. Il est juste que nous mettions l'accent sur le développement en termes d'économie, de tourisme, etc. C'est pourquoi j'encourage tout le monde, face aux défis de la Covid-19 ", a-t-il indiqué.

Relations. Et concernant son voyage en Angola, il a souligné que " l'Angola fait partie de la SADC, l'Angola a aidé le pays malgache, en donnant 5 millions de dollars pour reconstruire les infrastructures endommagées et pour aider les personnes touchées par les récents cyclones. C'est aussi un pays qui détient du pétrole. La technologie, l'énergie et le tourisme ont fait l'objet de discussions. En tant que pays " membres " de la SADC, nous sommes fiers les uns des autres, nous nous entraidons pour montrer cette " solidarité-fraternité" .

Et enfin, sur les relations que le pays entretient avec le FMI, le Chef du gouvernement a précisé que " Le FMI poursuit sa coopération et fournit 32 millions de dollars à Madagascar. Le FMI sera également reçu auprès des responsables de tous les ministères cette semaine ". Frédéric Lambert de cette institution de Bretton Woods, a ainsi été reçu par le Premier ministre au Palais de Mahazoarivo hier dans la matinée. Ils ont discuté de la stratégie pour accélérer la réalisation de tous les aspects du développement. Trois points principaux ont été abordés lors de cette rencontre : la réforme du secteur de la gestion des finances publiques, l'amélioration continue de l'activité financière et la préparation de la loi de finances publiques pour l'année 2023.