Madagascar: Actions sociales - Célébration des 30 ans de la Fondation Air France

Plusieurs évènements seront au rendez-vous dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la Fondation Air France. L'équipe de cette Fondation conduite par sa présidente, Brice Santos sera attendue dans la Grande île les 4 et 5 octobre prochains.

Depuis 30 ans, la Fondation finance des projets associatifs qui s'inscrivent dans la durée et qui correspondent à son domaine d'intervention.

Elle soutient entre autres la cause de l'enfance et de la jeunesse en difficulté, malades, handicapés ou grande pauvreté. 1 570 projets sont soutenus dans 81 pays. Des actions humanitaires sont également mises en œuvre dans le cadre de la crise sociale, sanitaire et climatique.

Dans le cadre de la protection de l'environnement, des projets éducatifs formant notamment à la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité et limitant la fracture numérique figurent aussi dans ses actions.

Projection. Ce ne sont que des exemples des actions qui ont déjà été entreprises mais d'autres projets sont également prévus dans le futur avec les domaines prioritaires suivants.

Il y a entre autres l'inclusion, l'insertion sociale et professionnelle des enfants et des jeunes au travers d'initiatives et de participations en faveur de l'éducation, de la formation, de l'épanouissement culturel, sportif et artistique.

Il y a également l'approfondissement de la prise de conscience environnementale, l'engagement pour le climat y compris en accompagnant un tourisme plus responsable.

La mobilisation humanitaire au travers d'initiatives et de participations à des actions d'urgence humanitaire visant à assister les populations civiles touchées par des catastrophes naturelles, des crises sanitaires ou des conflits. À noter que la Fondation Air France soutient les associations " Aina " et " Akamasoa " dans leurs actions respectives.