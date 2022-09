Togo: 16 électro-techniciens à l'école des énergies renouvelables

Dans le cadre du Programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes ( PAFPE), le ministère chargé de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP) ont ouvert une formation de cinq jours à l'endroit des formateurs en électricité.

Partir de l'électricité afin de développer les énergies renouvelables, c'est le but principal de cette formation. Il s'agit d'un secteur qui assure le développement économique de l'Afrique en général et du Togo en particulier. Et c'est justement pour se mettre dans cette dynamique que le gouvernement a concocté un programme qui abouti à la formation des jeunes pour qu'ils puissent intervenir dans divers domaines du secteur au rang duquel, l'installation sécurisée et sa maintenance.

Cette formation de cinq jours regroupe seize participants venant de quatre centre : le CRETEFP Kpalimé, le lycée d'enseignement technique professionnel d'Atakpamé, le CFTP Gando et le Lycée d'enseignement technique professionnel de Sokodé. Les participants sont pour la plupart, des électriciens et des electro-techniciens.

Pour le coordonnateur de PAFPE Fongbemi Dodji Rodrigue, " cette formation vise à renforcer les capacités de nos formateurs dans cette thématique donnée qui est l'électricité et les énergies renouvelables. Le projet est en train de doter les établissements des équipements de dernière génération en énergies renouvelables qui sont liées en même temps à l'électricité. Aujourd'hui il est important de développer les énergies renouvelables et c'est pour cela que nous voulons renforcer les capacités de nos formateurs afin que la qualité de la formation dans ces domaines soit améliorée. Il s'agit pour eux de maîtriser tout ce qui entre dans les procédés de l'énergie renouvelable".

Les modules porteront notamment sur les notions de base en énergies renouvelables et les composantes du système solaire photovoltaïque, la sécurité sur les installations photovoltaïques et la conception d'un système solaire photovoltaïque.

Pour rappel, le projet dénommé Programme de formation technique et professionnel et emploi des jeunes est financé par la coopération allemande et intervient dans les centres de formation technique et professionnelle tant public que privé. Ses activités concernent la réhabilitation, les constructions des infrastructures, les équipements et bien sûr l'accompagnement qui est la formation managériale, les renforcements de capacité, les sensibilisations sur les IST-SIDA et tout ce qui est du ressort pédagogique.