Afrique: Algérie-UE - La CPM salue "la contribution effective" de l'Algérie au rétablissement de la paix

Alger — La Commission parlementaire mixte (CPM) Algérie-Union européenne (UE) s'est félicitée de "la contribution efficace" de l'Algérie au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, indique la Déclaration conjointe sanctionnant les travaux de la 1ère session de la Commission, tenue lundi à Alger.

La CPM Algérie-UE "se félicite de la contribution effective de l'Algérie au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, notamment au Sahel, ainsi que son action au sein de l'Union africaine (UA)", saluant, par la même, la tenue de la première réunion formelle qui témoigne de "la qualité des relations" entre le parlement algérien et le parlement européen ainsi que leur "volonté de renforcer le dialogue bilatéral".

La Commission a relevé, par ailleurs, l'urgence de "trouver des solutions aux défis communs auxquels l'UE et l'Algérie sont confrontés, tels que les défis sécuritaires dans l'espace euro-méditerranéen ainsi que la lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme et la criminalité internationale organisée, à travers notamment le renforcement de la coopération pour le règlement des conflits et des crises dans la région, en vue de soutenir la stabilité régionale", lit-on dans la Déclaration conjointe.

Par ailleurs, la CPM a noté avec satisfaction "l'engagement de l'Algérie de longue date en faveur d'une coopération interafricaine renforcée et d'une intégrité économique en Afrique", ce qui "favorise la promotion d'opportunités de coopération triangulaire entre l'Algérie, l'UE et leurs partenaires africains".

Elle a appelé, dans ce sens, à "la mise en œuvre de projets triangulaires de coopération économique et technique susceptibles de resserrer les liens entre les pays africains et européens".

La CPM à pour but de contribuer à "l'approfondissement des relations" entre l'Algérie et l'UE afin de réaliser les objectifs annoncés dans le cadre de l'Accord d'association et de mettre en œuvre les priorités communes de partenariat articulées autour du dialogue politique, de la gouvernance, Etat de droit et la promotion des droits fondamentaux, la coopération et le développement socio-économique inclusif, les échanges commerciaux et l'accès au marché unique européen, en sus du partenariat énergétique, l'environnement et le développement durable, le dialogue stratégique et sécuritaire, et la dimension humaine, migration et mobilité.

Concernant la migration, la CPM a précisé que cette question est un "autre défi commun" entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée, qui appelle à "une réponse commune et solidaire en s'attaquant à ses causes profondes", qui sont, entre autres, "les conflits armés, la pauvreté, les inégalités, l'insécurité et le changement climatique".

La gestion de l'immigration illégale doit suivre "une approche globale, équilibrée, intégrée et solidaire". Elle doit également s'effectuer dans un esprit de coresponsabilité, de co-appropriation et de partenariat et en respect des souverainetés nationales et des valeurs sociétales", a affirmé la Commission.

"La dimension humaine doit être au centre du dispositif légal et opérationnel" de même que "les retours volontaires doivent toujours être privilégiés et s'accompagner d'aides à la réintégration", souligne la CPM.

La CPM a réaffirmé "sa détermination commune de promouvoir le respect des droits de l'Homme et des libertés individuelles en Europe et en Algérie", guidée en cela par les principes de la Constitution algérienne et les traités européens.

La Commission parlementaire mixte Algérie-UE a mis en exergue, par ailleurs, la nécessité de renforcer la coopération bilatérale en matière d'"appui aux efforts déployés par l'Algérie pour la mise à niveau de ses entreprises et la diversification de son économie".

Aussi, s'est-elle félicitée de l'adoption de la loi sur l'investissement 2022 qui offre des "garanties et des opportunités tangibles pour les investissements directs étrangers notamment européens".

Elle a formulé le souhait de voir les clauses de cette loi contribuer à "l'accroissement des investissements directs étrangers en Algérie", et la réunion "climat des affaires favorisant la confiance des investisseurs".

La CPM a mis en avant l'importance de la coopération en matière d'adaptation aux changements climatiques et des programmes de soutien de la jeunesse. Les deux parties ont convenu d'œuvrer pour intensifier la coopération en matière de formation supérieure et de bourses dans le cadre des programmes (Erasmus + Horizon Europe), conférant, ainsi, "une impulsion nouvelle" à la coopération scientifique et technique entre l'Algérie et l'UE.

Selon la déclaration, la Commission parlementaire mixte prévoit de tenir, courant 2023, sa prochaine réunion à Bruxelles.