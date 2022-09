Madagascar: Basketball - Road to ball - COSPN relève le challenge

Madagascar a été choisi pour héberger la phase qualificative du tournoi inter-clubs appelée " Road to BAL " pour l'année 2023. La Fmbb et le COSPN se donnent la main pour la réussite de cet évènement.

Une conférence de presse a eu lieu au siège du ministère de la Sécurité publique à Anosy hier. La Fédération malagasy de basketball (Fmbb), sous la houlette de son président Jean Michel Ramaroson, entourée de Ny Aina Andriambelo, présidente du comité d'organisation du " Road to BAL " à Madagascar, du ministre de la Sécurité publique Rodellys Fanomezantsoa Randriana-risoa et quelques membres du COSPN, a réuni la presse pour plus de précisions et explications. C'est une occasion pour le président de la Fmbb de relever encore une fois le défi d'accueillir à Madagascar, après la réussite de l'Afrobasket U18, au moins six pays africains du 18 au 23 octobre pour disputer la phase qualificative au palais des sports de Maha-masina.

Jean Michel Ramaroson a expliqué : " c'est une grande confiance de la FIBA vis-à-vis de la Fmbb. Héberger un tel événement est une chance pour le pays sur tous les plans. C'est aussi une chance pour l'équipe malgache de chercher la qualification ". Et le président de la Fmbb de continuer: " à titre provisoire, les représentants de six pays à savoir Madagascar le pays hôte, Kenya, Somalie, Tanzanie, Comores et Maurice se battront pour les deux places qualificatives. Nous sommes complètement prêts pour recevoir cet évènement à moins de 30 jours de la compétition ". Quant au COSPN, en tant que club champion de Mada-gascar 2021, après GNBC qui a participé en 2020, le club du COSPN représente Mada-gascar contre cinq clubs des autres pays et se trouve dans le groupe D, division Est.

Affaire de tout un pays

Les clubs engagés s'affrontent dans un système de tournoi unique avec un système de classement. Et les deux meilleures équipes du groupe seront qualifiées pour le tour suivant l'élite 16.

Le ministre de la Sécurité publique, Rodellys Fanome-zantsoa Randrianarisoa a expliqué que " le COSPN est le représentant de Madagascar. Ce n'est plus la seule affaire de la police nationale mais c'est l'affaire de tout Madagascar. Organiser un tel évènement n'est pas simple mais nous sommes confiants pour sa réussite. Avec l'expérience de la Fmbb en organisant un grand rendez-vous de championnat africain en basketball, le COSPN et LOC (Local Comity of Compétition) sont fin prêts et ont promis une réussite totale à l'arrivée de la date tant attendue. La présidente du comité d'organisation du " Road to BAL " Ny Aina Andriambelo n'est pas un novice en termes de responsabilités.

Pour être prêt à ce rendez-vous continental, le COSPN entend renforcer l'effectif et compte recruter au moins deux joueurs de classe mondiale pour ne pas faire de la simple configuration. Les clubs formant le groupe D ne sont pas des grands noms du basketball africain. Le COSPN aura une grande chance de faire des bons résultats. Les membres du comité d'organisation sont déjà constitués, l'équipe du COSPN est déjà prête. La logistique, la sécurité et l'hébergement n'attendent que l'arrivée de la date de la compétition ".