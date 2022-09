Ile Maurice: Accident mortel - Un motocycliste percute une voiture en stationnement

Bhoodevi Maton, le coeur brisé par la mort de son fils Munish, 31 ans, est en larmes. "J'ai hurlé en apprenant que mon fils a eu un accident. J'étais paniquée et j'ai appelé les voisins", confie-t-elle. Munish, qui roulait à moto, a percuté une voiture tombée en panne dans la soirée de dimanche à Riche-Fond, dans la région de Camp-de-Masque. Bhoodevi Maton explique qu'elle s'est rendue sur les lieux de l'accident avec des proches. "Enn vwazin inn pran enn van inn amenn mwa mo dir li mo garson ti al Laventure li dir mwa be li bizin pas par Riche-Fond, nou finn al laba ek kan nou arivé nou trouv Munish zot fini kouver li zot pann les mwa get li."

Peu avant le drame, toute la famille avait dîné ensemble. Munish, un ingénieur en informatique, s'était rendu à moto chez son beau-frère à Laventure pour le récupérer. Le jeune homme avait laissé sa moto et pris le 4X4 de son beau-frère. Il est ensuite passé prendre sa mère à Camp-de-Masque et ils se sont rendus chez un membre de la famille dans la localité. Après le dîner, Munish a ramené sa mère à leur domicile et s'est ensuite rendu à Laventure pour déposer son beau-frère.

Mais le malheur a frappé alors que le jeune homme rentrait chez lui. Il a percuté une voiture en stationnement. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture d'un habitant de New-Grove était tombée en panne. Une automobiliste s'était arrêtée devant le véhicule en panne pour prêter main-forte. Mais la moto de Munish Maton qui roulait en direction de Quartier-Militaire a heurté l'arrière de la voiture en panne sur cette route dépourvue de lumière. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police a attribué le décès à une fracture du crâne. Depuis le début de l'année, 68 accidents mortels ont été enregistrés alors que 71 victimes y ont laissé la vie.