Madagascar: Imerinkasinina Motul Trophy - Un nouveau record national comme objectif

Plus de cinquante coureurs sont attendus ce samedi à l'occasion de la deuxième course de côte Imerinkasinina Motul Trophy. De belles bagarres en perspective.

Après la dernière course au mois de mai, les férus de course de motos cross se donnent rendez-vous ce samedi 24 septembre à Imerinkasinina pour la course d'Imerinkasinina Motul Trophy (IMT) non moins la troisième manche du championnat Road Racing.

La veillée d'armes commence pour la cinquantaine de concurrents qui sont en quête d'un nouveau record national sur cette distance de 4 km 300. Jusqu'à présent, le temps de 2:16 établi par Anjoanina Randrianarison sur sa Kawasaki ZX10R reste le chrono de référence. " Avec la participation des autres grands coureurs et les pilotes qui ne se contentent pas de leur catégorie initiale et de la puissance de leur machine, on espère un nouvel exploit ce samedi ", a noté Jean-Marc Rajaobelison de Maxiscooter MDG.

Comme lors de la dernière édition, six catégories sont au programme en l'occurrence Sportive, roadster, classique, trail, maxiscooter, super motards. L'ouverture du circuit pour les spectateurs sera fixée de 6h du matin jusqu'à 9h15. La course débutera à 10h avec la première manche, tandis que la dernière manche devrait se terminer à 16h.

L'organisateur évitera toute sorte d'accident avec Arovy et Vigie, car le trajet comprend majoritairement des virages dangereux, montées et quelques lignes droites. Des mesures de sécurité strictes seront mises en place. La reconnaissance pour tout le monde est ouverte demain dans l'après-midi de 13h30 à 16h.

L'essai en solo est prohibé ainsi que la reconnaissance sauvage. " Cette course de côte est en plein essor à Madagascar. À la fin de la saison, on va primer tous les champions de toutes catégories pour les motiver pour la prochaine saison. Je souhaite que vous redoublez les efforts en terme d'influence sur Imerinkasinina et toutes les courses que les fédérations vont organiser. Que la nouvelle saison 2023 nous offre de beaux spectacles ", a ajouté Jean-Marc Rajaobelison.

Premier partenaire du sport mécanique à Madagascar, Motul s'est engagé que ce soit en deux ou quatre roues. Cette marque accompagnera deux événements ce weekend. Maxiscooter s'est aussi réjoui de l'arrivée des autres partenaires. Grâce à l'opérateur Airtel, les concurrents peuvent être en communication permanente depuis leur départ avec les organisateurs. Tia voyage, pour sa part, propose une remise sur ses offres de voyage à tous les supporters. Les autres partenaires ne sont pas en reste comme CTmotors, TCL et XXL Energy.