Madagascar: Tourisme et hôtellerie - Une croissance stimulée par la transformation et l'agilité, selon le groupe Radisson

Malgré le contexte économique difficile, les hôtels Radisson arrivent à afficher une forte croissance. Avec plus de 1 700 hôtels à travers le monde, dont 3 à Madagascar, le groupe prévoit de signer d'autres projets dans les pays et villes les plus populaires.

La réactivité devient indispensable, pour évoluer dans l'environnement économique actuel. C'est ce que soutiennent les dirigeants du groupe hôtelier Radisson, qui affichent de bonnes performances dans le développement de leurs activités. En effet, si certaines sociétés réussissent à afficher de bonnes croissances, c'est que cela est bel est bien possible, malgré les difficultés et changements nécessaires.

Pour le groupe Radisson, la transformation et l'agilité ont été citées par ses représentants, pour expliquer la croissance actuelle du groupe. Au cours des 24 derniers mois, le groupe a signé plus de 25 hôtels, soit environ 4 800 chambres, rien qu'en Afrique, et a également ouvert plus de 16 hôtels et 2 500 chambres à travers le continent.

" Ces indicateurs témoignent de la confiance des investisseurs dans notre marque et démontrent également la qualité de nos processus et la pertinence de nos offres. Nous continuerons à détecter de nouvelles opportunités commerciales dans la région, d'autant plus que nous constatons une plus grande marge de croissance dans les offres de villégiature. Nous prenons en compte les spécificités de chaque région et nous planifions en conséquence nos hôtels en fonction de ce qui rend chaque destination unique " ,a indiqué Ramsay Rankoussi, vice-président du développement de Radisson Hotel Group pour l'Afrique et la Turquie.

Exploration. À noter que le groupe hôtelier Radisson s'est forgé une réputation d'excellence, durant ces 75 dernières années, dans les secteurs de l'hébergement et de l'hôtellerie.

Aujourd'hui, celui-ci est devenu l'un des plus grands groupes hôteliers au monde. Selon les explications, ce statut est fondé sur la confiance des clients vis-à-vis des offres du groupe et grâce à des expansions soigneusement étudiées sur des marchés clés à travers le monde, soutenues par un choix pertinent de partenaires.

Pour ses promoteurs, le groupe permet aux voyageurs d'explorer de nouvelles localités grâce à la nouvelle phase de la stratégie de développement du groupe. Cette stratégie s'appuie sur un modèle économique fiable et une architecture de marque claire qui continueront à stimuler la dynamique de croissance, selon les représentants de la multinationale.

Outre les nouveaux hôtels en Afrique, le groupe en a également ouvert d'autres au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Grèce, en Turquie, en Espagne et plus encore. Pour eux, l'objectif est d'attirer une clientèle désireuse d'explorer au-delà de la " destination de confort ".

Selon Ramsay Rankoussi, les destinations mondiales représentent non seulement un vecteur prioritaire de croissance, mais également un marché émetteur pour diverses régions.

" L'Europe est un marché clé pour l'Afrique, y compris l'Égypte, et après avoir transformé notre réseau d'exploitation dans les principales villes européennes, nous constatons une reconnaissance et une fidélité accrues de la part des voyageurs séjournant dans nos hôtels ", a-t-il affirmé. Pour Radisson Hotel Group qui mise sur la confiance des voyageurs, sa présence dans une ville et dans un pays ne peut que favoriser l'arrivée des touristes sur cette zone.