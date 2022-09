Ile Maurice: Concours - A vos chaussures de danse pour accompagner Nora Fatehi

Dans le cadre du concert de l'artiste international, Nora Fatehi, prévu le 15 octobre à l'hôtel Long Beach à Belle-Mare, Ami Vision lance la compétition Dance with Nora Challenge. L'événement est prévu les 24 et 25 septembre au restaurant Celebs à Bagatelle à partir de 13 heures.

"Je souhaite mettre la lumière sur la jeunesse mauricienne, en les poussant à croire dans leurs rêves. Le challenge #DancewithNora est un concept que l'artiste Nora Fatehi a à coeur car c'est une manière pour elle de repérer les jeunes talents de demain. C'est une force et une manière de s'exprimer et surtout un enseignement qui nous prouve que dans la vie, rien n'est impossible et qu'il suffit de croire en ses rêves pour les concrétiser. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, avec l'équipe de Nora Fatehi et Ami Vision, une partie des gains récoltés lors du concert sera reversée à une association locale mauricienne pour les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation scolaire", souligne Amina Ghivalla, directrice d'Ami Vision.

Ceux intéressés à participer à ce concours seront appelés à reproduire les pas de danse de Nora Fatehi sur les morceaux Dance Meri Rani, Saki Saki ou encore Dirty Little Secret. Ce dernier titre dernier est le dernier hit de l'artiste qui a enregistré plus de 20 millions de vues sur les chaînes Youtube.

Les participants doivent être âgés entre huit et 30 ans. Ceux âgés de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un parent. Le jury sera composé d'Amina Ghivally, directrice d'Ami Vision, Jerry Nayna qui sera le maître de cérémonie de l'événement, et un membre du groupe de danse Krumania Dance Academy. Ces derniers devront choisir quatre talents, composés de filles et de garçons, qui auront l'opportunité de partager la scène avec Nora Fatehi lors du concert. Ils interpréteront les pas de danse de ses hits.

Si ce défi vous interpelle, vous pouvez vous inscrire sur www.dancewithnora.amivsiondubai.com en mentionnant votre nom, votre âge, le jour où vous souhaitez être auditionné et votre numéro de téléphone. Les billets pour le concert seront en vente les 24 et 25 septembre et les tickets silver seront proposés en exclusivité au tarif de Rs 1 500.