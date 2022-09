Angola: Pedro Makita est 11e gouverneur de Cuanza Norte

Ndalatando (Angola) — Pedro Makita Armando Júlia, nommé vendredi par le Président de la République, João Lourenço, est le 11e gouverneur de la province de Cuanza Norte, en remplacement d'Adriano Mendes de Carvalho, qui a dirigé le district pendant quatre ans.

L'actuel gouverneur de Cuanza Norte est né le 12 décembre 1958 dans la municipalité de Soyo, province de Zaire.

Fils d'Armando N'Vadi et de Júlia Sanda, Pedro Makita Armando Júlia est titulaire d'une maîtrise en économie politique et d'un diplôme en organisation d'entreprise.

Il a fait ses études primaires et secondaires dans les Provinces de Zaire et de Luanda.

Il a suivi des cours, des stages et des séminaires de formation professionnelle en République d'Angola et au Portugal, ainsi que le cours d'anglais et d'informatique à l'IPFEL-Institut de Língues & Informatique.

Avant d'être nommé à ce poste, il occupait les mêmes fonctions dans la province de Zaire, depuis septembre 2018.

Pedro Makita a exercé d'autres fonctions au sein du Gouvernorat local en tant qu'inspecteur provincial du bureau d'inspection et de fiscalisation et chef du centre de services de l'INAPEM- (Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises) et a travaillé comme enseignant à différents niveaux d'enseignement dans le Province.

Il a été membre de l'Assemblée nationale au cours des deux dernières législatures et a été coordinateur de la sous-commission des finances et du cercle électoral provincial de Zaire de 2012 à 2017.

Pedro Makita retrouve la province de Cuanza Norte avec de nombreux défis tels que la construction de la ville-dortoir de Ndalatando, l'achèvement du nouveau système d'eau pour la ville de Ndalatando, à partir de la rivière Lucala.

La route d'accès à la commune de Ngonguembo est également à conclure, ainsi que les tronçons Banga/Quiculungo/Bolongongo, celui de Massangano et autres.

La conclusion des projets d'électrification de la municipalité de Ngonguembo et de plusieurs communes de la province, entre autres actions liées aux secteurs de la santé, de l'éducation et de l'élevage, sont d'autres défis pour le dirigeant.

Le premier gouverneur de la province a été José Congo Sebastião de 1976 à 1977.

Ont déjà travaillé à Cuanza Norte Lourenço José Ferreira " Diandengue " (1977-1979), Evaristo Domingos Kimba (1979-1980), Noé da Silva Saúde (1980-1986), Paulo Teixeira Jorge (1986-1989), Filomeno Viera Dias (1989) -1991), Manuel Pedro Pacavira (1991-2004), Henrique André Júnior (2004-2016), José Maria Ferraz dos Santos (2016-2019).