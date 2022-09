Ile Maurice: Union européenne - Une enveloppe de Rs 137,3 millions pour soutenir les organisations civiles

Dans ce contexte de main tendue aux organisations de la société civile de Maurice et de Rodrigues et forte d'un apport financier de 3 millions d'euros (Rs 137,3 millions), l'Union européenne lance un appel à propositions à ces organisations engagées notamment dans les domaines de l'action climatique, de la bonne gouvernance, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, des filles et des jeunes. Lors d'une conférence de presse hier, Vincent Degert, ambassadeur de l'Union européenne auprès de Maurice et des Seychelles, a expliqué les souhaits des donateurs.

"Grâce à cet appel à propositions, a-t-il déclaré, j'espère que les organisations de la société civile auront l'opportunité de renforcer leur capacité à travailler en faveur de ces trois priorités importantes." Ce sont notamment l'appui aux initiatives visant à lutter contre les effets des changements climatiques, l'application des normes de la bonne gouvernance et les actions dont l'objectif vise à assurer plus d'autonomie aux femmes, aux filles et aux jeunes.

Vincent Degert a, en outre, souligné qu'il est conscient que la société civile, comme la société dans son ensemble, a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 avec une hausse du niveau de pauvreté et celui des inégalités. "Depuis plus de deux décennies, l'Union européenne soutient les organisations de la société civile à Maurice et à Rodrigues."

Rodrigues: le secours pour la piste d'atterrissage de Plaine-Corail confirmé

Après la décision de l'Agence française de développement de ne pas participer au projet de financement des travaux de l'aéroport de Rodrigues, c'est l'Union européenne qui décide de prendre le relais. "D'ici août 2023, le projet de réaménagement de l'aéroport de Plaine-Corail, à Rodrigues, sera lancé", a déclaré l'ambassadeur Vincent Degert, lors de la conférence de presse hier. Cependant, il y a des procédures à suivre dans ce projet. Comme, par exemple, finaliser les contacts avec les banques dont la présence est indispensable pour la réalisation de projets financés par des fonds en provenance de l'étranger.