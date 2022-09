Ile Maurice: Guruji Raghoonandhun - "Les sans domicile fixe ont besoin de notre générosité"

Guruji Raghoonandun, à travers son centre, Divine Healing Centre, à Curepipe, qui a vu le jour en 2014, oeuvre dans le social. Au fil des années, il a proposé ses services d'ordre spirituel aux Mauriciens. Il a aidé beaucoup de personnes à guérir de maux physiques, psychologiques et émotionnels à travers l'imposition des mains sur des parties affectées du corps.

Au fur et à mesure que les patients trouvaient leur guérison, ils ont voulu en savoir plus sur la dimension spirituelle. "Un aspect qui les a accrochés, c'est de venir en aide aux personnes démunies de la société. C'est une responsabilité collective et une instruction spirituelle découlant des textes sacrés dans toutes les religions qui demandent à pratiquer cette aide aux autres qui sont dans le besoin", nous dit le responsable du centre.

L'idée de démarrer cette action est venue avec la compassion grandissante en passant du temps avec des résidents de shelters. "Je recevais des demandes d'intégrer le groupe des volontaires. Comme cette demande persistait, j'ai voulu donner la chance aux autres de s'engager dans cette action commune et d'aider ces personnes vulnérables."

Il a commencé à servir des repas dans les ashrams de personnes âgées, puis dans les couvents pour orphelins et autrement capables. Cette année, ses adeptes et lui ont voulu franchir une nouvelle étape en offrant un repas aux sans domicile fixe (SDF) de Port-Louis.

Guruji Raghoonandun explique avoir mis ses adeptes à contribution car ces derniers en sortent grandis et cela fait partie de leur parcours spirituel. "Le but derrière, c'est qu'il ne faut pas que nous oublions que nous sommes tous une grande famille éparpillée. Il faut voir plus grand et plus loin. Servir les autres, c'est une question d'évolution de la conscience humaine."

Le principe de mettre à contribution les Mauriciens pour aider les sans-abri et leur servir un repas, c'est qu'il faut que chacun soit responsable de la Tterre. Il faut une révolution de la pensée humaine globalement pour la paix et l'harmonie mondiales. "Il faut qu'on soit aussi responsable de nos actes et pensées. Il y a trop de réunions et de causeries et peu d'actions. Des milliards de dollars ont été engloutis dans des actions égoïstes alors que le monde compte 711 millions de pauvres qui ne mangent pas à leur faim et n'ont pas un toit sur la tête." Il demande aux volontaires qui veulent aider à soulager la peine des SDF de contacter le centre au 59214670.