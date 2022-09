Ile Maurice: Fuite de vidéos intimes - Akil Bissessur sceptique quant à des développements

Après Doomila Moheeputh, c'est au tour de l'avocat Akil Bissessur de porter plainte après la fuite des vidéos intimes de son couple sur les réseaux sociaux, à partir du 9 septembre, alors que le portable de sa compagne était en possession de la police. Mᵉ Akil Bissessur s'est rendu en compagnie de son avocat, Mᵉ Yuvan Sungkur, à la Cybercrime Unit hier après-midi.

L'avocat Akil Bissessur a luimême rédigé sa déposition et se dit sceptique quant à d'éventuels développements dans cette affaire. "J'ai dit clairement à la police que je sais qu'il n'y aura rien dans cette enquête. Il suffit de voir comment la police a agi rapidement lorsque la photo du Premier ministre est apparue sur un site pornographique mais dans cette affaire on ne voit rien. Pour moi il est clair qu'il y aurait eu des actions tout de suite si j'étais un pro-gouvernement", a confié Mᵉ Akil Bissessur à sa sortie des Casernes centrales. Il déplore que la veuve de l'exagent du MSM, Soopramanien Kisnen, se soit aussi retrouvée dans cette situation. Ses photos intimes avaient fuité sur la place publique mais personne n'a été puni.

Pour Mᵉ Yuvan Sungkur, les droits constitutionnels du couple Bissessur et Moheeputh ont été bafoués sur la place publique. "Nous avons donné un statement qui a couvert plusieurs aspects. La fuite de ces vidéos intimes est un délit tombant sous la Cyber Security and Cyber Act 2021 sous les articles 16 et 19. Nous soupçonnons fortement que la fuite provient d'un certain département de la police. Nous nous interrogeons aussi sur le timing de la fuite de ces vidéos qui a eu lieu à peine le couple a obtenu la liberté conditionelle", fait remarquer Mᵉ Yuvan Sungkur. Mᵉ Akil Bissessur dit qu'il ne compte pas laisser cette affaire rester lettre morte. Il compte entamer des actions juridiques et réclamer des dommages à la police et au commissaire.

Pour rappel, Mᵉ Akil Bissessur et sa compagne font l'objet d'une enquête pour trafic de drogue.