Congo-Kinshasa: Nouveau Directeur Général/ Office des Routes - Jeannot Kikangala Ngoyi, le choix judicieux pour la matérialisation de la vision de Félix Tshisekedi

Le dernier réaménagement et nomination par ordonnance Présidentielle des membres des Conseils d'administration et des mandataires des entreprises publiques de l'Etat intervenus le samedi 03 septembre 2022, n'ont pas surpris les Congolais qui s'attendaient certes à voir le Président de la République se débarrasser des certains collaborateurs qui, soit n'avaient pas la même vision de développement que lui, soit ne s'acquittaient pas convenablement des tâches leurs confiées par le Chef de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions.

En effet, pour s'acquitter de sa lourde mission, celle de conduire la République Démocratique du Congo vers l'émergence à l'horizon 2030, le Président ne devrait pas continuer à s'entourer des collaborateurs n'ayant pas la même vision que lui concernant le développement du pays, précisément à la veille des échéances électorales de 2023.

C'est dans ce cadre qu'un changement s'imposait afin que le Président Félix Antoine Tshisekedi puisse se choisir de nouveaux collaborateurs de confiance, capables de l'aider à surmonter le défi de développement économique, social et des infrastructures routières ayant un impact considérable sur les échanges commerciaux et le développement du pays surtout que la RDC a été pendant longtemps victime des atrocités des rebelles et un champ de prédilection des bandes armées extérieures à l'Est du pays.

C'est pourquoi, il s'avérait nécessaire que le Président de la République procède d'abord par organiser l'armée, en demandant un renfort des éléments des armées étrangères et ensuite, procéder à la nomination des collaborateurs ayant la même vision que lui concernant le développement du pays.

C'est dans ce cadre aussi que Monsieur Kikangala Ngoy Jeannot a été nommé Directeur Général de l'Office des Routes suite aux nombreuses performances réalisées par ce dernier à son temps notamment, en sa qualité, non seulement de professeur des universités, mais aussi et surtout, en celle de cadre supérieur à l'OVD, ayant été président national de la délégation syndicale et membres du comité de gestion, Directeur des Ressources Humaines, Auditeur principal, etc.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dommage que nous ne puissions revenir avec force détails sur le parcours élogieux du nouveau Directeur Général de l'Office des Routes.

En effet, il y a lieu de retenir que Kikangala Ngoy Jeannot est un ancien fonctionnaire de l'Etat qui a travaillé pendant longtemps à l'O.V.D où il a fait ses premiers pas dans l'Administration.

Son savoir-faire, son ardeur et sa conscience pour le travail bienfait avait retenu l'attention de ses Chefs hiérarchiques qui n'ont pas hésité à le promouvoir.

Ceux qui ont œuvré à ses côtés, le connaissent comme un fonctionnaire très assidu, intègre, discret, compétent et capable de préserver sa personnalité face aux tentatives de la corruption etc. ... Pour ces raisons précitées, beaucoup de ces amis estiment que le choix porté sur lui par le président de la République n'est pas un fait du hasard, il vient plutôt couronner une expertise accumulée pendant des années par ce haut cadre dont la carrière au sein de l'OVD s'est caractérisée par des brillants résultats obtenus dans la gestion des ressources humaines et dans le traitement de dossiers importants concernant l'OVD. Il sied de signaler que Monsieur Kikangala est entré très jeune dans l'administration où il a gravi successivement et patiemment les échelons jusqu'à assumer les fonctions de Directeur des Ressources Humaines et de Directeur de l'audit interne avant d'être nommé Directeur Général de l'Office des Routes par ordonnance présidentielle du chef de l'Etat. Par Conséquent, il ne fait pas de doute que le président de la République dispose là d'un bon collaborateur qui pourra l'aider à mettre de l'ordre au sein de l'Office des Routes. Le même espoir peut être permis pour les cadres, fonctionnaires et agents de l'OR qui devront s'attendre à l'amélioration de leurs conditions de travail et à un meilleur encadrement de leur chef hiérarchique qui ne ménagera aucun effort pour leur bien-être comme il l'a fait en faveur du personnel de l'OVD.

Avec l'avènement du DG Kikangala aux commandes de l'Office des Routes, les cadres et agents de cet office doivent savoir que l'espoir est permis et qu'un souffle nouveau s'y dressera grâce au dynamisme, à l'efficacité et à la transparence dans la gestion qui ont toujours caractérisé le nouveau DG, M. Kikangala.

Homme très intègre et doué de bonnes qualités morales et intellectuelles, le choix porté sur M. Kikangala est de plus judicieux pour le commun des mortels. C'est dans ce cadre que ceux qui ont eu à le fréquenter n'hésitent pas de remercier le Président de la République pour ce geste combien louable qu'il vient de poser en faveur des cadres et agents de l'Office des Routes, lesquels ne tarderont certes pas à découvrir les qualités managerielles et exceptionnelles de leur nouveau Directeur Général.