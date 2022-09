Congo-Kinshasa: Maniema - Idriss Mangala concrétise "Le peuple d'abord"

Ceux qui ont visité la province du Maniema il y a des années ne pourront plus la reconnaître, au regard des transformations apportées positivement par l'Excellent Gouverneur IDRISS qui, en quelques mois, a réalisé un pas de géant vers la réhabilitation des anciennes infrastructures routières, le désenclavement de différents quartiers de la ville de Kindu et des environs.

Le travail abattu par le gouverneur, accompagné de toute l'équipe du gouvernement provincial, mérite d'être relaté, tant et si bien les innovations apportées sont apparentes. On retient la réhabilitation de l'avenue principale partant de l'aéroport vers le centre-ville, dont l'asphaltage et l'entretien est assuré chaque fois.

La transformation de cette route qui constate ce que les Maniemiens ont connu a retenu l'attention de l'Agence de communication Panorama qui n'a pas hésité, après une forte réclamation de la population de Maniema, à lui décerner un diplôme d'honneur et de mérite civique à sa meilleure surprise en présence de toutes les autorités et notabilités provinciales. Le Président de cette agence, Daniel Mpoyi et son secrétaire Général, Jeannot Tuluka sont descendus personnellement à Kindu, pour lui dire toutes leurs félicitions de vivre voix, pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise, en général, et au Maniema, en particulier.

Devant la réhabilitation réussie du palais de justice, la construction des ponts qui relient plusieurs marchés dont celui qui porte le prestigieux nom de la Première Dame Denise Nyakeru, au Quartier Basoko (Bloc RVA).

Au jour d'aujourd'hui, même la sécurité des populations du Maniema est garantie ; le service des renseignements évolue dans des conditions de travail appropriées à la faveur de la réhabilitation de bâtiment abritant les services de l'Agence Nationale des renseignements (ANR).

Le geste grandiloquent posé par l'Agence de communication PANORAMA n'a pas manqué de retenir l'attention du gouverneur IDRISS surpris tout comme ses collaborateurs. Pour lui, ce qui attend le lancement des joutes électorales pour se mettre en exergue se trompent.

C'est le moment de mettre en pratique, et de concrétiser ce slogan du parti présidentielle, "le peuple d'abord". Ici au Maniema, cela ne demeure nullement un slogan mais une vérité réelle qui coule comme les eaux du Fleuve Congo à cet endroit.

Dans ce cadre, le Gouverneur du Maniema vient de donner des consignes précises pour continuer à travailler de mieux en mieux pour les réalisations grandioses. Ainsi, un travail approfondi est réalisé pour résoudre les problèmes des taxes exagérées, quand bien même un effort doit être fait pour réaliser des recettes nécessaires pour le développement de cette partie du pays.

Ceux qui ont été présents à la décoration du gouverneur, l'ont vu très ému au point même de tendre vers l'écoulement des larmes. Lui-même, en effet, ne s'attendait pas.

Désormais, autour du Gouverneur Idriss se trouvent des abeilles qui sont ses collaborateurs, pour l'aider à produire du bon miel pour la survie des enfants du Maniema qui, ensemble, applaudissent toutes les réalisations réfléchies de ce fils du pays, Idriss MANGALA.

Ensemble, le Maniema vaincra avec tous ses ressortissants.