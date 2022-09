Congo-Brazzaville: Présentation du trophée Ponton Awards 2022 - Le musée Cercle africain distingué après quatre ans d'existence

Le trophée Ponton Awards 2022, décerné par l'agence Prescom Media au musée Cercle africain en catégorie sociétés culturelles, a été présenté le 16 septembre à ce musée en présence de Guy Edmond Loemba, secrétaire général de la mairie de Pointe-Noire; de Mirko Araldi, directeur général d'Eni Congo et des invités.

Après quatre ans d'existence, le travail abattu par le musée Cercle africain, cadre légendaire et haut lieu de culture à Pointe-Noire, n'a pas échappé à l'agence Prescom Media qui, chaque année, distingue et valorise l'excellence locale à travers le trophée dénommé "Ponton Awards". Celui-ci couronne les personnes physiques et morales qui ont un impact dans leurs domaines respectifs, à savoir Excellence entrepreneuriat, Engagement jeunesse, Excellence sport, modèles artistiques, société culturelle.

C'est dans cette dernière catégorie que le musée Cercle africain s'est fait remarquer l'année dernière. "Cette catégorie prime la société qui a une politique culturelle assise et a pour vocation d'accompagner efficacement les activités et projets culturels" , a dit Gildas Bakala, promoteur de l'agence Prescom Media. Depuis la première édition des Ponton awards 2019, a-t-il dit, la mairie de Pointe-Noire ne cesse d'appuyer et de soutenir cette initiative. En cette année du centenaire de la ville, ce trophée célèbre par l'excellence le mérite de la ville et demande à tous de se joindre à l'initiative et partager le credo "Vos actions ne seront plus ignorées".

En remerciant l'agence Prescom Media pour la louable initiative qui a distingué le musée Cercle africain et les responsables d'Eni Congo pour avoir mis à la portée de la population ce haut lieu de la culture, Alphonse Chardin Nkala, président du comité culturel du musée Cercle africain, a rencheri que "Ce trophée est un encouragement, un appel pour plus de travail, d'inventivité, d'abnégation afin que vive à jamais le musée Cercle africain qui doit continuer à remplir ses quatre missions, à savoir conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections, les rendre accessibles à un public plus large, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture, contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche".

Recevant le trophée des mains de Gildas Bakala, promoteur de l'agence Prescom Media, Guy Edmond Loemba, secrétaire général de la commune de Pointe-Noire représentant le député-maire de la ville, président de la Fondation musée Cercle africain, a ajouté: "Ce trophée est le couronnement d'un travail acharné dans le secteur culturel. La ville centenaire a besoin de telles initiatives, de tels partenaires pour faire d'elle une destination culturelle". L'autorité municipale a ensuite transmis le trophée à Mirko Araldi, directeur général d'Eni Congo qui, à son tour, l'a remis à Antonio Maglio, directeur du musée Cercle africain.

Le conteur Ongali Lembili, le groupe de percussions Afro tam tam, la compagnie théâtrale Ku Kondé dans la pièce "La mare des maux", une compilation des textes d'auteurs congolais, ont agrémenté la cérémonie.

Signalons que le musée Cercle africain est un haut lieu où sont réunies, en vue de leur conservation et de leur diffusion au public, des collections d'œuvres d'art et des biens culturels. C'est un espace légendaire consacré à l'histoire de la ville de Pointe-Noire, l'histoire du royaume Loango, l'histoire de la construction du Chemin de fer Congo-Océan liée à celle de la ville de Pointe-Noire, l'histoire des rites Loango, le vécu des peuples du Congo à travers les différents masques et statuettes. Il accueille aussi les exposions temporaires en peinture, sculpture, vannerie, poterie, les concerts de musique, les spectacles de théâtre, de conte, de danse contemporaine.