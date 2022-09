Afrique: Sommet sur l'éducation - L'ONU encourage les bailleurs de fonds à aider les pays en développement

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a encouragé, lors du sommet sur la transformation de l'éducation à New York, les bailleurs de fonds à investir dans un nouveau mécanisme permettant de financer l'éducation dans les pays en développement.

Depuis le début de la pandémie de la covid-19, les deux tiers des pays ont réduit leur budget de l'éducation, alors qu'elle est cruciale pour des sociétés pacifiques, prospères et stables. " La réduction des investissements garantit pratiquement des crises plus graves plus tard. Nous devons injecter plus, et non moins, d'argent dans les systèmes d'éducation ", a déclaré le chef de l'ONU. Il a indiqué que les pays riches peuvent augmenter le financement et que de nombreux pays en développement touchés par la crise du coût de la vie ont un besoin urgent de soutien pour l'éducation.

Il s'est félicité du lancement de la Facilité internationale de financement pour l'éducation. " La Facilité n'est pas un nouveau fonds, mais un mécanisme visant à accroître les ressources mises à la disposition des banques multilatérales pour fournir un financement à faible coût à l'éducation. Avec le temps, nous nous attendons à ce qu'il devienne une facilité de dix milliards de dollars pour éduquer la génération de jeunes de demain ", a souligné le patron de l'ONU. Il s'agit d'un mécanisme qui vise à obtenir des financements pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et pour la majorité des enfants déplacés et réfugiés dans le monde. " J'exhorte tous les donateurs internationaux et les organisations philanthropiques à y investir ", a dit le secrétaire général de l'ONU.

Le sommet sur la transformation de l'éducation s'est déroulé du 16 au 19 septembre.