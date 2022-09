Afrique: Nations unies - Le Secrétaire général appelle à sauver les objectifs de développement durable

Alors que le monde est confronté à de nombreux périls, le secrétaire général de l'ONU et le président de l'Assemblée générale des Nations unies ont appelé à ne pas baisser les bras et à " sauver " les Objectifs de développement durable (ODD) pour construire un monde meilleur.

Les 17 Objectifs de développement durable(ODD) sont un plan d'action visant à assurer un avenir meilleur et durable pour tous. " Nous nous rencontrons à un moment de grand péril pour notre monde ", a déclaré le chef de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une rencontre visant à relancer la mobilisation pour atteindre ces objectifs d'ici 2030. Parmi les nombreux périls, il a cité notamment les conflits, la crise climatique, la pauvreté, les inégalités, la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, le chômage, et les effets de la Covid-19. Il pense que " chaque péril rend les ODD encore plus hors de portée. Et face à de tels périls, il est tentant de mettre de côté nos priorités de développement à long terme ", conscient que le développement ne peut pas attendre.

Ne pas laisser tomber les jeunes

Alors que les jeunes - et les générations futures - exigent des actions, " nous ne pouvons pas les laisser tomber ", a déclaré Antonio Guterres, gardant espoir que " nous pouvons sauver les ODD et reprendre le chemin de la construction d'un monde meilleur qui ne laisse personne de côté ". Il a invité les gouvernements à accentuer les investissement dans la santé, l'éducation, et le bien-être pour tous. Il a plaidé pour une protection sociale universelle élargie pour protéger les personnes contre les chocs économiques, tout en stimulant la création d'emplois, en particulier dans le numérique, les soins et l'économie verte, et une forte implication des femmes dans tous les domaines de la vie. Antonio Guterres a rappelé qu'il fallait faire face à la triple crise planétaire de la dégradation du climat, de la perte de biodiversité et de la pollution et qu'il ne pouvait y avoir d'avenir durable sans paix. " Et les jeunes exigent que l'on passe à l'action [... ] Si nous sommes unis, l'humanité surmontera tous les périls. Mettons-nous au travail. Remettons notre monde sur la bonne voie ", a-t-il conclu.

Retrouver l'élan perdu

L'événement annuel intitulé " Moment ODD " est " un rappel pour nous tous de ce que nous aurions dû faire, et surtout, ce que nous devons faire pour transformer la vision de l'Agenda 2030 et des ODD en une réalité ", a souligné le président de l'Assemblée générale des Nations unies, Csaba Kõrösi. Il a appelé à un diagnostique de l'état du monde et de focaliser à nouveau les efforts sur les Objectifs de développement durable, afin de " retrouver l'élan perdu à cause de la pandémie et de notre inaction. Les solutions sont à portée de main ", a-t-il dit, avec la participation de tous.